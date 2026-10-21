Milei cerró su gira por Italia con polémica y sin reunirse con Abascal
El presidente argentino no pudo encontrarse con el líder de Vox, y sólo se comunicó por videollamada. Tampoco pudo ver al Rey. Sí lo recibió Díaz Ayuso. Sus insultos a Sánchez le valieron fuertes críticas.
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El presidente de la Nación, Javier Milei, concluyó su gira por España en medio de la controversia generada por sus insultos hacia el mandatario de ese país, Pedro Sánchez, y sin poder concretar un encuentro personal con el líder derechista Santiago Abascal, aunque sí se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
De hecho, Díaz Ayuso fue la única mandataria que recibió a Milei durante el viaje que realizó por el país europeo, a diferencia de otras ocasiones. El argentino también intentó reunirse con el rey Felipe VI, pero la Casa Real no lo permitió, porque su visita no era oficial.
El argentino pudo dialogar por vía telemática con Abascal, titular del partido de ultraderecha Vox. “Che, dicen que no me querés más”, le habría dicho durante la videollamada.
Milei recogió críticas tanto en España como en la Argentina por los improperios que le dirigió al presidente del gobierno Pedro Sánchez, a poco más de un mes de las elecciones generales que tendrán lugar a fines de noviembre. Entre otras cosas, dijo que Sánchez es un “impresentable dictador” y un “delincuente”, y que hay que sacar “a patadas” a los socialistas.
Fue durante un discurso que pronunció en el Nueva Economía Fórum, en el que volvió a recurrir a una comparación tolkieniana cuando dijo que él mismo enfrenta en la Argentina a una oposición que es “una peste peor que los orcos”. (La figura de los orcos está tomada de una intervención del expresidente Mauricio Macri, el primero en usarla en referencia a los opositores a su gobierno.)
La visita de Milei a España concitó protestas y fue aprovechada por Sánchez para apuntarle a través de declaraciones y de un video en el que se lo ve escuchando una canción de Lali Espósito.
“Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos y zurdas. Pues mirad, os voy a decir una cosa: si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo; si subir el salario mínimo profesional todos los años es de zurdo, soy zurdo”, manifestó Sánchez.
Luego de la intervención del argentino en el Fórum, el Ministerio de Asuntos Exteriores español dejó asentada su “más enérgica condena ante los insultos y calumnias” vertidos por Milei acerca del presidente local; en la Argentina, uno de sus críticos fue Ricardo Alfonsín, quien dijo que Milei “no sabe cómo actúa un presidente, ni en la Argentina ni en el exterior”.