Volver | La Tecla Nacionales 21 de octubre de 2026 EN MADRID, PREMIO CONSUELO

Milei cerró su gira por Italia con polémica y sin reunirse con Abascal

El presidente argentino no pudo encontrarse con el líder de Vox, y sólo se comunicó por videollamada. Tampoco pudo ver al Rey. Sí lo recibió Díaz Ayuso. Sus insultos a Sánchez le valieron fuertes críticas.

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