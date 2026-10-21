Motosierra con deuda: Milei ajusta al Estado, pero toma crédito del BID para “reordenar” el empleo público

💸 El Gobierno nacional gestiona un préstamo de hasta US$ 300 millones con el BID para financiar su programa de transformación del Estado, que incluye retiros voluntarios para unos 21.187 trabajadores de la Administración Pública Nacional. ATE denunció que el esquema es ilegal y Rodolfo Aguiar lo resumió así: “Se endeudan en dólares para despedir en pesos”. https://t.co/gt4yj3ad0f