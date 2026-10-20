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Martes, 20 octubre 2026
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LEGISLATURA

Con Ludopatía en espera, Diputados sesiona con menú de baja intensidad

La Cámara Baja llevará adelante hoy su sexta sesión ordinaria. Sin iniciativas de gran calado, se espera dar el OK a proyectos con paso por comisiones y algunos originados en el Senado.

Con Ludopatía en espera, Diputados sesiona con menú de baja intensidad
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La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se reúne hoy bajo la presidencia del peronista Alejandro Dichiara, con el objetivo de tratar un menú de temas que avanzaron en comisiones, además de algunas que cuentan con media sanción del Senado.

Sin posibilidad de debatir iniciativas de gran calado, como la ley de combate a la ludopatía impulsada por el camporismo (faltan apoyos en otros grupos de trabajo), la reunión de esta tarde incorpora expedientes con despacho favorable en comisiones.

Algunos tuvieron su impulso en la de Legislación General, que preside el massista Rubén Eslaiman, como el presentado por Dichiara que obliga a los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, a implementar un sistema de puertas abiertas para unidades de cuidados intensivos. Busca ampliar los horarios de visita y permanencia de familiares de pacientes internados.

También el proyecto de la alakista Lucía Iañez (Fuerza Patria) que crea la figura de cuidado permanente para niños, niñas y adolescentes institucionalizados sin tutelaje parental. 

Lo mismo ocurre con el que crea el Sistema Único Digital de Agrupamientos Industriales (SUDAI), impulsado por Martín Endere (PRO), para optimizar y desburocratizar la creación y ampliación de parques y agrupamientos industriales, con el fin de reducir costos y agilizar trámites.
 

Otro proyecto que podría entrar en el sobre tablas es el del camporista Facundo Tignanelli, presidente de la bancada oficialista, tendiende a regularizar la creación de nuevos colegios departamentales de martilleros y corredores públicos. También busca regular el uso de publicidad y el funcionamiento de oficinas, en línea con pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia.

Del mismo legislador está la iniciativa de institucionalizar la negociación paritaria del personal judicial bonaerense, entre miembros de la Corte Suprema, la Procuración General y los sindicatos.

Del Senado

Junto con los proyectos con despacho en la Cámara Baja, también se meten en el temario algunas iniciativas con media sanción del Senado, como la de Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad, que crea un régimen de incentivos fiscales por tres años para promover vehículos eléctricos, con exenciones en Impuesto Automotor, Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario.

Lo mismo ocurre con el de freno a la concesión de los hoteles de Chapadmalal, resistido por el PRO y los libertarios, lo mismo que la propuesta de Sergio Berni para habilitar al Gobierno provincial a intervenir en el proceso de privatización de Nucleoeléctrica, la empresa que administra las centrales nucleares del país.



 

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