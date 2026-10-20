Con Ludopatía en espera, Diputados sesiona con menú de baja intensidad

🏛️Hoy en la comisión de legislación general que presido se aprobaron varios proyectos entre ellos se encuentran los siguientes: ✅ Los establecimientos de salud, de gestión privada o estatal con unidades de cuidados intensivos (UCI) deberán desarrollar un sistema de puertas abiertas. Según médicos y especialistas está modalidad optimizará la evolución de los pacientes. Autor Alejandro Dichiara. ✅ Modificación de artículos de la Ley 10.937 del ejercicio de la profesion de Martilleros y Corredores Públicos. Autor Dip Rubén Eslaiman ✅ Regular las negociaciones colectivas que se celebren entre el Poder Judicial de la Provincia, Administración de Justicia, el Ministerio Público y su Personal. Autor D Facundo Tignanelli. ✅ Se crea la figura de cuidados permanente para Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales con el fin de garantizar el derecho a la vida familiar. Autor Dip Lucia Iañez. ✅ Implementación en las instituciones de Salud habilitadas para realizar partos, la identificación del binomio madre-recien nacido mediante la toma de Calcos Papiloscopicos. Autor Senador Borgini.