Volver | La Tecla Nacionales 20 de octubre de 2026 RECORTES

La motosierra llega al Remediar y crece la preocupación por el acceso a medicamentos

La nueva lista nacional excluye antibióticos, anticonceptivos y remedios para enfermedades crónicas. Las provincias deberán afrontar una mayor presión para cubrir las necesidades de sus sistemas de salud.

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