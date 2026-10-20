La motosierra llega al Remediar y crece la preocupación por el acceso a medicamentos
La nueva lista nacional excluye antibióticos, anticonceptivos y remedios para enfermedades crónicas. Las provincias deberán afrontar una mayor presión para cubrir las necesidades de sus sistemas de salud.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El programa Remediar, creado en 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos en el sistema público de salud, atraviesa un fuerte ajuste que redujo tanto su presupuesto como la cantidad de tratamientos distribuidos. Entre 2023 y 2026, los fondos cayeron un 72% en términos reales, mientras que las entregas de tratamientos disminuyeron un 62%: pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, según un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS). Además, de los 8.100 centros de salud que recibían botiquines, solo 800 continuarían recibiéndolos hasta septiembre.
A este escenario se sumó una modificación formalizada el 15 de octubre mediante la Resolución 1477/2026, publicada en el Boletín Oficial, que reemplazó el listado de medicamentos esenciales del programa por uno limitado a seis principios activos. La nueva nómina incluye ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina, todos vinculados principalmente con la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Desde el Ministerio de Salud justificaron el cambio en la necesidad de adecuar las prioridades a la evidencia científica y al perfil epidemiológico de la población.
La actualización dejó afuera medicamentos de uso extendido en la atención primaria, entre ellos la amoxicilina, utilizada para tratar infecciones bacterianas; la metformina, indicada para la diabetes tipo 2; la levotiroxina, para el hipotiroidismo; y el salbutamol, empleado en afecciones respiratorias. También fueron excluidos la loratadina, el fluconazol y distintos anticonceptivos. La reducción del listado genera preocupación por las dificultades que podría provocar en el seguimiento de enfermedades crónicas, la atención pediátrica y los controles durante el embarazo.
El diputado nacional de Unión por la Patria Pablo Yedlin cuestionó la decisión y advirtió sobre la "muerte del programa Remediar". Por su parte, Camila Volij, especialista en Medicina Familiar e investigadora del CIIPS, alertó sobre las consecuencias para distintos grupos de pacientes: niños que necesitan antibióticos, analgésicos y antifebriles; embarazadas que requieren hierro; y adultos con diabetes, hipotiroidismo o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Frente a la falta de provisión nacional, estos sectores podrían verse obligados a recurrir a programas provinciales o afrontar gastos de bolsillo para sostener sus tratamientos.
Si bien la nueva lista tiene carácter orientativo y no obliga a las provincias a limitar sus compras a esos seis principios activos, la reducción de los envíos nacionales traslada una mayor presión a los sistemas sanitarios locales. La posibilidad de cubrir los faltantes dependerá de los recursos y las políticas de cada jurisdicción, en un contexto en el que los centros de salud y los pacientes con menos ingresos enfrentan mayores dificultades para garantizar el acceso a medicamentos esenciales.