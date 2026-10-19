Arrancó la gran final de los Juegos Bonaerenses y Kicillof disparó contra Milei
Unos 30.000 finalistas de las etapas regionales competirán por el premio mayor en cada disciplina. Kicillof inauguró la etapa final del certamen, que se extenderá hasta el viernes. Expectativa de comerciantes marplatenses.
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Mar del Plata es a partir de hoy y hasta el viernes la sede de la gran etapa final de los Juegos Bonaerenses, en la que unos 30.000 participantes competirán por el podio en distintas disciplinas deportivas y culturales.
Se trata de los ganadores de las competencias regionales disputadas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, que ahora arribaron a la ciudad balnearia para tomar parte en el multitudinario evento que consagrará a los campeones de este año.
El clima acompaña: de hecho, parece a propósito, ya que hoy es el primer día de sol luego de una larga racha de mal tiempo en tierras marplatenses. Así, un cielo radiante les dio la bienvenida a los representantes de los 135 distritos bonaerenses, y pareció alentar también las esperanzas de los comerciantes locales, que confían en que la semana de los Juegos dispare las ventas.
La ceremonia inaugural se retrasó por la demora en la llegada de algunas de las comitivas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue el encargado de realizar la apertura oficial de la última etapa de la competencia, organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.
El ministro del área, Andrés Larroque, calificó a los Juegos como “la gesta deportiva más grande del país”.
Bienvenidos a los Juegos Bonaerenses, bienvenidos a la gesta deportiva más grande del país ❤️ https://t.co/zrN3OUpx6b
Kicillof y Larroque dieron una conferencia de prensa. El Gobernador destacó las buenas expectativas de los comerciantes, hoteleros y empresarios gastronómicos y dijo que ya se ve un buen movimiento de gente en la ciudad. Como algunas comitivas ya habían arribado en los últimos días, sumaron movimiento al fin de semana largo que concluyó ayer.
Kicillof se refirió a la temporada veraniega que se avecina y no perdió la oportunidad de volver a diferenciarse del gobierno nacional que encabeza Javier Milei.
“La provincia de Buenos Aires es el principal destino de turismo interno del país. Y esta macro[economía] que dicen que anda bien destruye el turismo en toda la provincia y en toda la Argentina”, dijo el mandatario bonaerense. “Nosotros ¿qué hacemos? Estamos contribuyendo, con promociones, moviéndonos también a través de nuestro banco con la Cuenta DNI. Todo lo que podamos poner lo vamos a poner para que sea una temporada lo mejor posible”.
Axel Kicillof en la apertura de los Juegos Bonaerenses https://t.co/Z984yCePVV
“Hay una ausencia absoluta del gobierno nacional. Los Juegos Evita, ya comprimidos, directamente están pasando a la intrascendencia. Se le agrega a eso un 70% de recorte en las partidas nacionales para el deporte. Es un desastre absoluto, así que esto cobra mayor importancia”, dijo Kicillof. “Este año tuvimos un 12% más de inscriptos que el año pasado, que ya era récord. Es importante que sea público, con acompañamiento del Estado”.
Encuentro con Montenegro “Esperemos que haya más relación”
El Gobernador y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se vieron las caras nuevamente, por primera vez desde que el alcalde dejó su banca en el Senado provincial para retomar las riendas del municipio. Kicillof lanzó una referencia indirecta al conflicto que hizo volver a Montenegro al sillón de jefe comunal, desplazando a Agustín Neme en medio de fuertes quejas por la inseguridad.
“Me llamó cuando iba a retomar la intendencia, nos vimos y hablamos recién y está hablando con todos los ministros del gobierno provincial”, contó el mandatario bonaerense a la prensa. “Lo dijimos siempre: más allá de los líos políticos que hay en Mar del Plata, es nuestra obligación. Ahora vamos a pasar a ver las obras de la Rambla. Nosotros seguimos invirtiendo, con más presencia policial; después, obviamente, tenemos que articular”.
En este sentido, Kicillof volvió a la carga contra el gobierno nacional, del que Montenegro es aliado, ya que llegó a su banca (que ahora abandonó) gracias a una alianza del PRO con La Libertad Avanza (LLA).
“Hay un problema que es obvio: a los lugares que tienen, como Mar del Plata, un carácter estacional, les pega muy fuerte la política neoliberal”, dijo el Gobernador. “A mí me tocó con este gobierno y antes de este gobierno. Hay un desastre económico que impacta en el tejido social en todas sus formas, a lo cual, evidentemente, hay que darle una respuesta. Nosotros vamos a estar colaborando. Convocamos siempre al municipio, y esperemos, como está pasando, que haya más relación”.