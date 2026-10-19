Arrancó la gran final de los Juegos Bonaerenses y Kicillof disparó contra Milei

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Diputados: Atanasof y un panorama preocupante por las apuestas online Invitado por la comisión de Juegos de Azar y prevención de la Ludopatía, el titular de Lotería y Casinos bonaerense, Gonzalo Atanasof, concurrió para informar sobre la situación del juego online en la Provincia. El 80% del juego no físico es ilegal, sostuvo. Mañana, sesión en la Cámara Baja sin proyectos al respecto.