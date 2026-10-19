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Kicillof abre el paraguas: nace un nuevo comité y se apuran contrataciones

Ante la previsión de lluvias superiores a lo normal y un posible episodio fuerte de El Niño, el gobierno bonaerense creó una mesa interministerial para coordinar la prevención y la respuesta ante eventos climáticos. El decreto también establece prioridad para las contrataciones vinculadas con la emergencia, aunque no detalla medidas operativas concretas ni partidas presupuestarias.

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La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1941/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense. La nueva mesa estará coordinada por el Ministerio de Gobierno e incluirá representantes de trece organismos y áreas provinciales, entre ellos Salud, Seguridad, Economía, Infraestructura, Ambiente, la Autoridad del Agua y la Dirección de Vialidad.

El objetivo será coordinar acciones de prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación frente a los efectos adversos del fenómeno climático. Entre las tareas previstas figuran la elaboración de estrategias para reducir riesgos, el fortalecimiento de las capacidades de los municipios y la articulación con universidades, instituciones científicas, sectores productivos y organizaciones sociales.

La medida se apoya en los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial, que advirtieron sobre la intensificación de El Niño y la posibilidad de precipitaciones superiores a los valores habituales en el sudeste de Sudamérica. Sin embargo, el propio decreto aclara que esas proyecciones no permiten anticipar de manera determinista los acumulados de lluvia ni la ocurrencia de eventos extremos en territorio bonaerense.

Uno de los puntos centrales de la norma es el tratamiento prioritario de las contrataciones de bienes y servicios destinadas a afrontar las consecuencias del fenómeno. Los procedimientos deberán llevar una identificación específica que permita darles despacho preferencial, siempre que su objeto esté debidamente fundamentado.

El decreto no establece montos presupuestarios ni enumera obras, compras o intervenciones concretas. Tampoco fija plazos específicos para implementar las medidas. La efectividad de la iniciativa dependerá, por lo tanto, de cómo se traduzca esta coordinación administrativa en acciones preventivas y capacidad de respuesta en los municipios, especialmente en las zonas más expuestas a inundaciones y otros eventos extremos.

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