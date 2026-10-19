Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2026 BOLETIN

Kicillof abre el paraguas: nace un nuevo comité y se apuran contrataciones

Ante la previsión de lluvias superiores a lo normal y un posible episodio fuerte de El Niño, el gobierno bonaerense creó una mesa interministerial para coordinar la prevención y la respuesta ante eventos climáticos. El decreto también establece prioridad para las contrataciones vinculadas con la emergencia, aunque no detalla medidas operativas concretas ni partidas presupuestarias.

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