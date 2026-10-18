Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de octubre de 2026 RECORRIDAS

Del PJ a San José 1111: los intendentes peronistas coparon el Día de la Lealtad

La Liga de Intendentes bonaerenses desplegó una intensa agenda de actos durante el sábado, con presencia en La Matanza, Lomas de Zamora y Moreno. Fuerte respaldo a Cristina y señales de unidad dentro del peronismo.

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