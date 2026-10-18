Del PJ a San José 1111: los intendentes peronistas coparon el Día de la Lealtad
La Liga de Intendentes bonaerenses desplegó una intensa agenda de actos durante el sábado, con presencia en La Matanza, Lomas de Zamora y Moreno. Fuerte respaldo a Cristina y señales de unidad dentro del peronismo.
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La Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires participó durante todo el sábado de una intensa agenda de actos por el Día de la Lealtad Peronista. La jornada comenzó con la presencia en el encuentro convocado por el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires que se llevó a cabo en La Matanza, donde los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Marisa Fassi (Cañuelas) acompañaron al Gobernador y presidente del partido bonaerense, Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verínica Magario y el intendente Fernando Espinoza.
Posteriormente, se trasladaron a la sede del PJ de Lomas de Zamora, donde compartieron un multitudinario encuentro de militancia junto a la presidenta del partido a nivel local, Daniela Vilar. De este acto también participó el senador nacional Wado de Pedro. “La historia es la lucha entre los pueblos y aquellos que se creen los dueños del país; a Perón lo encarcelaron porque representaba los intereses de los trabajadores y lo mismo hace hoy el poder con Cristina. Lo que hicieron con Perón, ahora lo están haciendo con Cristina, ¿está claro o tenemos que hacer un dibujito?”, aseguró Otermín en el encuentro.
Durante la tarde, Otermín, Fernández, Mantegazza y Fassi llegaron hasta San José 1111 ratificando el acompañamiento y el pedido de libertad a la presidenta del Partido Justicialista en el Orden Nacional, Cristina Fernández de Kichner.
Finalmente, la extensa agenda del sábado concluyó en el partido de Moreno, donde Federico Achaval, Gastón Granados y Federico Otermín se hicieron presentes para acompañar el acto encabezado por la intendenta local, Mariel Fernández. “En este día de la lealtad, donde el hecho más importante de justicia que podemos hacer es trabajar en unidad y en comunión para volver a recuperar un gobierno peronista en nuestra Nación y en nuestra provincia de Buenos Aires. Eso es lo que nosotros necesitamos, que se vuelva a pensar y a trabajar por la justicia social”, destacó Fernández durante el encuentro. De esta manera, la Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires concluyó un “super sábado” con un amplio despliegue territorial y presencia en diferentes actos y convocatorias.
Integran también la Liga de Intendentes: Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Juan Pablo García (Dolores), Juan de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo) y Hernán Arranz (Monte Hermoso).