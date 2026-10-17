Día de la Lealtad: el peronismo mide fuerzas en una jornada atravesada por la interna
El MDF, el kirchnerismo y la Liga de Intendentes tendrán sus propias actividades este sábado. Los actos expondrán las diferencias por la conducción del PJ y la carrera hacia 2027, en una jornada que tendrá a Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner como referencias centrales.
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El Día de la Lealtad encontrará al peronismo bonaerense lejos de una celebración sin sobresaltos. Los distintos sectores del justicialismo buscarán mostrar músculo y sostener sus posiciones en una interna que tiene la conducción partidaria y la carrera hacia 2027 entre sus principales capítulos.
Bajo la consigna de la lealtad, el peronismo volverá a poner a prueba los límites de su unidad y la capacidad de sus principales figuras para convivir en medio de las diferencias. Por ese motivo, se espera un sábado con señales cruzadas que dejarán tela para cortar de cara a un fin de año atravesado por las tensiones políticas.
El sábado a las 11, en el polideportivo Juan Domingo Perón de La Matanza, se realizará el acto principal del PJ bonaerense, encabezado por Axel Kicillof. Los anfitriones serán Fernando Espinoza y Verónica Magario, aunque también se espera la presencia de representantes de diferentes sectores del justicialismo.
En mayo de 2023, el mismo predio fue sede del Congreso del PJ bonaerense que encabezó Máximo Kirchner, en la previa del armado de alianzas para las elecciones de ese año. En aquella oportunidad, el encuentro estuvo atravesado por las discusiones sobre la amplitud electoral del peronismo y la necesidad de ordenar la estrategia frente a los comicios. Tres años después, González Catán recibirá el acto central del justicialismo provincial, esta vez con el Gobernador como principal orador y una interna que vuelve a poner a prueba la unidad del espacio.
En tanto, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) volvió a presionar para habilitar la reelección de los intendentes bonaerenses alcanzados por las restricciones de la Ley 14.836. Ante las dificultades de la vía judicial y la falta de avances en la Legislatura, el kicillofismo apunta a destrabar el tema con un acuerdo político que incluya a La Cámpora y al Frente Renovador.
La discusión también amenaza con trasladarse a la interna del PJ bonaerense, mientras se espera la oficialización de la convocatoria al Consejo Provincial como antesala del llamado al Congreso partidario, que se prevé que sea presidido por Máximo Kirchner. Por ese motivo, la disputa por las reelecciones podría convertirse en un nuevo foco de tensión entre los distintos sectores del peronismo bonaerense.
Por su parte, el kirchnerismo tendrá una actividad en San José 1111, el domicilio donde se encuentra detenida Cristina Fernández de Kirchner. Según adelantaron a La Tecla, la intención es realizar una nueva acción con el centro puesto en la expresidenta, en el marco de la campaña contra su proscripción y en defensa de su candidatura.
A su vez, Máximo Kirchner ya desembarcó en Chaco, donde ya hizo actividades y hará un acto central con el senador nacional Jorge Capitanich. El diputado nacional suma así kilómetros a sus recorridas por diferentes puntos del país para llevar la mirada del camporismo sobre la coyuntura política y las discusiones internas del peronismo.
El viernes, en el marco de una actividad con vecinos en Resistencia, el líder de La Cámpora cuestionó al gobierno de Milei por seguir privilegiando a los que más tienen en la Argentina y poner a las empresas extranjeras por sobre la industria y el comercio nacional. Asimismo, manifestó: “Si sabemos prepararnos, organizarnos, ser mejores personas, más solidarios, tender la mano, creo que vamos a ir encontrándole la vuelta. La vuelta a un país complejo y difícil, donde Cristina está secuestrada por el Partido Judicial, no solo por cómo gobernó y para quién gobernó, sino también porque su condición de mujer los envalentona a los tres hombres de la Corte Suprema del Poder Judicial”.
El líder de La Cámpora ya visitó Santa Fe, Entre Ríos y San Juan con el objetivo de reunirse con dirigentes provinciales y dejar sentada su posición sobre la situación del justicialismo y la construcción de una alternativa para volver a ser gobierno en 2027. De este modo, su figura también comienza a jugar en la mesa de posibles candidaturas para el próximo turno electoral.
Capitanich, por su parte, mantiene vínculos con sectores enfrentados dentro del justicialismo. En agosto recibió a Kicillof en una parada más de la recorrida nacional del Gobernador, que busca proyectar su armado político más allá de la provincia de Buenos Aires. En aquella actividad, la CGT chaqueña fue el eje vertebrador de una jornada en la que Javier Milei concentró las críticas.
La agenda del peronismo bonaerense también tuvo una escala esta semana en Necochea, donde el intendente de La Plata, Julio Alak, compartió una actividad con Capitanich en el marco del Instituto de Capacitación Política del PJ bonaerense. El encuentro formó parte del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación” y contó con la participación de Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, consejera del PJ bonaerense e integrante de La Patria es el Otro, el espacio que conduce el ministro Andrés Larroque.
El antecedente más próximo de una actividad del justicialismo bonaerense había sido el encuentro encabezado la semana pasada por Mariel Fernández, intendenta de Moreno y otra de las dirigentes que aparece en las conversaciones sobre una eventual candidatura a la Gobernación. En su rol de secretaria de las Mujeres, organizó una jornada en la Quinta de San Vicente con la participación de militantes y referentes, además de la presencia de Kicillof.
La foto de la jefa comunal con el mandatario provincial no pasó inadvertida en medio de las tensiones que atraviesa el peronismo. En paralelo, la Liga de Intendentes busca consolidarse como una cuarta pata del armado justicialista, con la intención de tender puentes tanto con el kirchnerismo como con el kicillofismo.
El espacio, integrado por diez intendentes y dos intendentas, tendrá su propio acto este sábado a las 19 en la sede del PJ de Moreno. Fernández será la anfitriona de una actividad que reunirá a los doce integrantes de la Liga y que volverá a poner en escena el peso político de los jefes comunales en la discusión por el futuro del peronismo bonaerense.
La decisión de organizar un encuentro propio también se inscribe en la disputa por los lugares y la representación dentro del justicialismo. Con referentes que buscan ganar protagonismo de cara a 2027, la Liga pretende afianzar su posición en un escenario donde la relación entre el Gobernador, La Cámpora y los intendentes será determinante para cualquier intento de ordenar el espacio.
Con ese telón de fondo, el 17 de octubre funcionará como una nueva vidriera de la interna peronista. Las fotos, los actos y las presencias tendrán una lectura que excederá la conmemoración histórica y permitirán medir fuerzas en una disputa que todavía no encuentra un cauce común.