Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de octubre de 2026 FIDELIDAD A PRUEBA

Día de la Lealtad: el peronismo mide fuerzas en una jornada atravesada por la interna

El MDF, el kirchnerismo y la Liga de Intendentes tendrán sus propias actividades este sábado. Los actos expondrán las diferencias por la conducción del PJ y la carrera hacia 2027, en una jornada que tendrá a Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner como referencias centrales.

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