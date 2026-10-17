Volver | La Tecla Municipios 17 de octubre de 2026 QUINTA SECCIÓN

Mar del Plata: los decretos del interinazgo que blindan la caja en el regreso de Montenegro

Con la firma previa de Agustín Neme y la convalidación en el Boletín Oficial tras la reasunción del intendente, la Secretaría de Hacienda avanzó en la creación de jefaturas para perseguir deudas de morosos y controlar facturas de proveedores.

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