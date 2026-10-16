Volver | La Tecla Nacionales 16 de octubre de 2026 EN ROJO

El ajuste de Milei en PBA: fondos provinciales en cero y municipios asfixiados

El gasto nacional cayó 31% en términos reales frente a 2023 y las transferencias retrocedieron casi por completo. En territorio bonaerense, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal no registró ejecución.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.