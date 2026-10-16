El ajuste de Milei en PBA: fondos provinciales en cero y municipios asfixiados

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El ajuste del Gobierno nacional continúa impactando en distintas áreas de la administración pública. De acuerdo con el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) acumuló una caída real del 31% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período de 2023. Frente a 2025, en tanto, la reducción fue más moderada y alcanzó el 0,3%.
El relevamiento, elaborado a partir de datos oficiales del sistema e-Sidif y del INDEC, expone un escenario de fuertes diferencias entre las distintas partidas del Estado. Mientras buena parte de los organismos y programas registra retrocesos, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aumentó su ejecución presupuestaria un 63% en términos reales respecto de 2023.
Otro dato significativo es el peso de los compromisos financieros. Los servicios de la deuda pública representaron el 11,2% del gasto total ejecutado durante los primeros nueve meses del año, frente al 8,8% que concentraban en el mismo período de 2025. Además, su ejecución creció un 27,8% interanual en términos reales.
La seguridad social continúa como el principal componente del presupuesto nacional, con el 58% del gasto ejecutado. Sin embargo, el informe también detectó una caída real del 9% en esa función respecto de 2023. Educación y Cultura, Salud y Energía, Combustibles y Minería representaron alrededor del 5% cada una, aunque también presentan fuertes diferencias en la evolución de sus partidas.
En el área sanitaria, el CEPA identificó recortes en organismos centrales del sistema público. La Superintendencia de Servicios de Salud registró una caída real del 73% respecto de 2023, mientras que la ANMAT retrocedió un 36% y el Instituto Malbrán, un 30%.
Los hospitales nacionales tampoco escaparon a la reducción del gasto. El Hospital Laura Bonaparte tuvo una caída del 53%, el Hospital Sommer del 48%, el Hospital Ramón Carrillo del 44% y el Hospital Posadas del 27%. En contraste, el INCUCAI presentó un incremento real del 58% en su ejecución presupuestaria.
La situación también se refleja en programas de prevención y atención sanitaria. Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles no registraron ejecución durante 2026, con una caída del 100% frente a 2023. La respuesta al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis y la lepra retrocedió un 44%, mientras que la prevención de patologías específicas cayó un 75%.
En educación, el informe identificó tres programas sin ejecución presupuestaria: Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. Los tres registraron una caída real del 100% en comparación con el período analizado de 2023.
A su vez, la gestión y asignación de becas para estudiantes cayó un 85%, las acciones de formación docente retrocedieron un 92% y las partidas destinadas a infraestructura y equipamiento educativo disminuyeron un 97%. El desarrollo de la educación superior, por su parte, registró una reducción del 30%.
La reducción del gasto también alcanzó a los organismos científicos y tecnológicos. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) registró una caída real del 90%, mientras que el CONICET retrocedió un 36% y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), un 27%.
El Servicio Meteorológico Nacional presentó una reducción del 43%, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) cayó un 35% y la Fundación Miguel Lillo, un 30%. En tanto, la Comisión Nacional de Energía Atómica registró un retroceso del 41%.
En materia de desarrollo productivo, las caídas más pronunciadas alcanzaron a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, con una baja del 78,5%; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con un 53%; y el Instituto Nacional de Semillas, con un 51%. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) redujo su ejecución un 31%.
El relevamiento también registró retrocesos en organismos de seguridad y defensa. La Policía Federal sufrió una caída del 35%, la Gendarmería del 31% y la Prefectura Naval del 32%. Entre las Fuerzas Armadas, el Ejército retrocedió un 20%, la Armada un 18% y la Fuerza Aérea un 23%.
Las partidas destinadas a políticas sociales también exhibieron fuertes reducciones. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia registró una caída real del 75% respecto de 2023, mientras que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) retrocedió un 78,5%.
En los programas de asistencia, Economía Social y el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia no registraron ejecución. Los comedores comunitarios y merenderos tuvieron una reducción del 57,5%, el Plan Nacional de Protección Social cayó un 58% y la Prestación Alimentar retrocedió un 36%.
En el sistema previsional, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registró una baja del 34%, las pensiones no contributivas disminuyeron un 24% y las transferencias y contribuciones a la seguridad social y organismos descentralizados, que incluyen partidas destinadas al PAMI, cayeron un 25%. Las prestaciones previsionales, de mayor peso presupuestario, retrocedieron un 4%. Como excepción, las asignaciones familiares registraron un aumento real del 13%.
La obra pública y el transporte aparecen entre los rubros con mayores retrocesos. La Dirección Nacional de Vialidad redujo su ejecución un 81,5%, mientras que los programas de infraestructura en municipios, obras viales fuera de la red nacional y seguridad en rutas nacionales no registraron ejecución.
El desarrollo de obra pública cayó un 98%, las obras vinculadas a la cuenca Matanza-Riachuelo retrocedieron un 95% y la construcción de rutas seguras, un 94%. También disminuyeron un 93% las partidas destinadas a rutas nuevas y obras de pavimentación.
El ajuste se extendió, además, a las transferencias a las administraciones subnacionales. La asistencia financiera a provincias y municipios cayó un 99,8% en términos reales respecto de 2023, mientras que la cooperación y asistencia técnica a municipios retrocedió un 97%.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal no registró ejecución presupuestaria durante el período analizado, lo que representa una caída del 100% frente a 2023.
El informe del CEPA concluye que la reducción del gasto nacional afecta a programas vinculados con la salud, la educación, el desarrollo social, la ciencia, el transporte y la infraestructura. En ese escenario, el crecimiento de la ejecución de la SIDE y el mayor peso de los servicios de la deuda pública contrastan con los recortes registrados en buena parte de las políticas públicas.