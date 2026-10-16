Volver | La Tecla Nacionales 16 de octubre de 2026 PROFUNDO PESAR

Murió a los 58 años el meteorólogo Fernando Confessore: qué le pasó

El pronosticador y divulgador científico Fernando Ezequiel Confessore falleció en las primeras horas de este viernes, según confirmó su familia. Pesar en el ambiente periodístico

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