Murió a los 58 años el meteorólogo Fernando Confessore: qué le pasó

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El pronosticador y divulgador científico Fernando Ezequiel Confessore falleció en las primeras horas de este viernes, según confirmó su familia. Tenía 58 años. Las primeras informaciones indican que sufrió una descompensación repentina en su domicilio del barrio porteño de Versalles.
Nacido el 18 de julio de 1968 en Buenos Aires, Confessore combinó formación técnica y universitaria. Se capacitó como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil (dependiente de la Fuerza Aérea) y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista restringido. En 1992 egresó como pronosticador meteorológico universitario de la Universidad de Buenos Aires. Entre 1992 y 1994 trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional en recepción e interpretación de imágenes satelitales, y completó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.
En diciembre de 1995 se incorporó a ARTEAR y comenzó sus participaciones en Todo Noticias. Desde 1997 fue columnista y presentador del tiempo en TN de 7 a 9 y en El noticiero de Santo (El Trece). También condujo el segmento meteorológico de TN Agro / TN Campo. En radio fue columnista en el programa de Fernando Carnota por Radio La Red. En 2000 participó de un curso de la Organización Meteorológica Mundial sobre comunicación científica en medios, y en 2006 publicó junto a Mauricio Saldívar el libro Meteorología para todos.
Su estilo se caracterizó por explicar fenómenos atmosféricos con lenguaje claro y accesible. Hasta su muerte seguía vinculado al equipo de meteorología de TN y ARTEAR, donde era una de las voces más reconocibles de la señal durante más de tres décadas. Colegas de TN, como Mario Massaccessi, lo recordaron como un excelente compañero, de perfil bajo en lo privado, buen padre y esposo.
Estaba casado desde hace más de 30 años con Paula Franco y era padre de tres hijas. Tenía raíces italianas de segunda generación y había sido distinguido como Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.