Volver | La Tecla Nacionales 15 de octubre de 2026 CONGRESO

Con ayudín de los gobernadores, el gobierno logró sostener el DNU 70

Los bloques opositores no reunieron las voluntades necesarias para sesionar en la sesión especial. Los gobernadores fueron claves para que el gobierno cumpla con su misión

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