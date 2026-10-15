Con ayudín de los gobernadores, el gobierno logró sostener el DNU 70

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La oposición no logró reunir el número de diputados necesario para abrir la sesión en el Congreso, donde buscaba avanzar contra el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei. La falta de quórum impidió que el debate comenzara y dejó sin tratamiento el intento de frenar la norma.
Se pidió esta sesión especial mientras en las calles transcurría una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, exigiendo nuevamente que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento. El pasado miércoles, la justicia le puso una multa diaria de 100.000 pesos al Jefe de Gabinete Diego Santilli por no acatar una medida cautelar.
La iniciativa para llevar el tema al recinto requería la presencia de al menos 129 diputados. Sin embargo, los legisladores que promovían la sesión no consiguieron reunir las voluntades necesarias para habilitar el debate, ya que reunieron 121 diputados.
El episodio volvió a poner de manifiesto las dificultades de la oposición para articular una mayoría parlamentaria en torno a una estrategia común contra las medidas del Gobierno nacional.
La convocatoria había sido impulsada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y sectores de Provincias Unidas, junto con legisladores de fuerzas provinciales. El objetivo era reunir una mayoría que permitiera avanzar contra el decreto firmado por Milei en diciembre de 2023.
La discusión también estaba atravesada por el reciente fallo de la Corte Suprema vinculado con la Ley de Tierras, uno de los puntos más controvertidos del DNU. La resolución judicial restableció provisoriamente los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y modificó el escenario político de cara a la sesión.
En paralelo, el oficialismo avanzó con negociaciones junto a bloques aliados para sostener su posición en el Congreso. La estrategia incluyó el tratamiento de una iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla la restitución de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras.
De esta manera, la oposición no consiguió habilitar el debate parlamentario sobre la derogación integral del DNU 70/2023. El decreto continúa vigente, mientras la disputa entre el Gobierno y sus adversarios políticos sigue abierta en el ámbito legislativo.