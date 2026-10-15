Luján tendrá un día no laborable por la visita del Papa, en medio de la incertidumbre por su salud
El Gobierno bonaerense dispuso que el 10 de noviembre sea no laborable para la administración pública y el Banco Provincia, mientras que para el sector privado será optativo. León XIV fue operado por un cáncer de pulmón y, aunque su gira sudamericana continúa prevista, crecen las dudas sobre su realización.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró el 10 de noviembre como día no laborable en el partido de Luján, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 495 del Ministerio de Gobierno, firmada por el ministro Carlos Bianco.
La disposición establece que la jornada será no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que para la industria, el comercio y las restantes actividades tendrá carácter de feriado optativo.
La decisión responde a un pedido del Municipio de Luján, que solicitó la medida para avanzar con los preparativos y organizar la recepción de los visitantes que llegarán al distrito para participar de las actividades vinculadas con la visita papal.
Según los fundamentos de la resolución, la afluencia prevista de fieles y peregrinos requerirá un operativo especial que contemple cuestiones de seguridad, asistencia sanitaria, transporte, higiene y ordenamiento del espacio público. Por ese motivo, las autoridades consideraron necesario comenzar con anticipación el despliegue logístico.
El documento también advierte que el arribo masivo de congregaciones, los cortes de calles, los controles y las restricciones al tránsito afectarán la circulación habitual y el desarrollo de las actividades en el partido. Además, se prevé utilizar establecimientos educativos para alojar a las delegaciones que participen de la convocatoria.
Sin embargo, el operativo se prepara en medio de la incertidumbre por el estado de salud del Sumo Pontífice. El Vaticano confirmó que León XIV, de 71 años, fue operado el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer. La intervención se desarrolló sin complicaciones y los primeros controles posteriores mostraron una evolución normal.
Este jueves 15 de octubre, la Santa Sede informó que el Papa pasó una buena noche, se levantó y desayunó. No obstante, todavía se esperan precisiones médicas sobre el alcance de la enfermedad y la eventual necesidad de tratamientos complementarios, factores que podrían incidir en su agenda internacional.
Por el momento, la gira por Sudamérica continúa prevista para noviembre e incluye a Uruguay, Argentina y Perú. No obstante, la recuperación del Pontífice abrió interrogantes sobre la posibilidad de cumplir con el extenso itinerario. Desde el Gobierno nacional señalaron que los preparativos continúan a la espera de una comunicación oficial del Vaticano, aunque admitieron que el cronograma podría reprogramarse si fuera necesario.
La visita de León XIV fue declarada de interés provincial mediante el Decreto 1657/26 e incluirá actividades en Luján y Almirante Brown. La agenda prevista contempla una misa en el santuario de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.
Con la declaración del día no laborable, la Provincia avanzó con la organización de una jornada que anticipa una importante movilización de personas y demandará un despliegue coordinado de los servicios y las fuerzas de seguridad. La aplicación de la medida ya quedó establecida, aunque la realización de la visita todavía depende de la evolución de la salud del Papa y de las definiciones que adopte la Santa Sede.