Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2026 POR RESOLUCIÓN

Luján tendrá un día no laborable por la visita del Papa, en medio de la incertidumbre por su salud

El Gobierno bonaerense dispuso que el 10 de noviembre sea no laborable para la administración pública y el Banco Provincia, mientras que para el sector privado será optativo. León XIV fue operado por un cáncer de pulmón y, aunque su gira sudamericana continúa prevista, crecen las dudas sobre su realización.

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