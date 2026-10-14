Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2026 LLAMADOS

La provincia llamó a los gremios para discutir paritarias tras los constantes reclamos

Será el próximo viernes, al filo del plazo para que el posible aumento sea incorporado en las liquidaciones. La cita será de manera virtual.

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