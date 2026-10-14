La provincia llamó a los gremios para discutir paritarias tras los constantes reclamos

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El vínculo entre el gobierno bonaerense y los gremios está cada vez más tenso. Tras varias semanas de incertidumbre, finalmente el Ejecutivo convocó a los docentes para continuar con la negociación paritaria.
El gobierno provincial lanzó la convocatoria a los gremios estatales y docentes para un encuentro que será virtual el próximo viernes 16. En primer término los gremios enmarcados en la Ley 10.430 se encontrarán con los representantes del Poder Ejecutivo a partir de las 10.30, mientras que los docentes tendrán su encuentro a las 11.30.
Este llamado se da luego de un fuerte paro docente en toda la provincia de Buenos Aires, donde reclamaron tanto por salarios como por la violencia que se produce en las escuelas bonaerenses. ATE también realizó una medida de fuerza, en reclamo por el pase a planta permanente de los trabajadores que todavía no tienen ese beneficio.
Será la segunda negociación entre las partes, ya que durante el primer encuentro el gobierno de Kicillof no realizó ninguna oferta para aumentar salarios. La paciencia de los gremios se estaba agotando y el llamado llegó al filo de la fecha para que un eventual aumento pueda incorporarse a las liquidaciones salariales de octubre y cobrarse en noviembre.
El último acuerdo paritario que se aprobó fue durante el mes de julio, cuando hubo una suba del 7% en dos tramos, con una suba del 5% correspondiente a julio y otra del 2% para agosto, ambas calculadas sobre los salarios de junio. Para esta negociación, las bases piden que el aumento salarial sea mayor al 10%.
En la última negociación que llegó a buen puerto hubo promesa por parte del gobierno de Kicillof en reabrir la discusión en septiembre, pero no hubo aumentos salariales para los trabajadores. El llamado de la provincia llega al límite de la liquidación salarial, por lo cual crece la incertidumbre sobre si se producirá una suba en los haberes para el mes de noviembre.
En los últimos días, todos los gremios alzaron la voz solicitando la reapertura de paritarias. Desde ATE, pasando por judiciales, docentes y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), reclamaron la continuidad de la negociación. Este último gremio fue al hueso y advirtió por posibles medidas de fuerza si no hay una convocatoria por parte del gobierno.