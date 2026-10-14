Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El regreso de Montenegro

El exjuez retomó las riendas del Ejecutivo local con la seguridad como prioridad. El paso del intendente por el Senado bonaerense. Los diez meses del interinato de Agustín Neme.

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