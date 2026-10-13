Volver | La Tecla Municipios 13 de octubre de 2026 VISITA

Con el bombo y la marchita, desembarco camporista en tierra boina blanca

La diputada Mercedes Landívar y la senadora Evelyn Díaz, ambas de Fuerza Patria y de la séptima sección, realizaron una recorrida por Saladillo. También metieron foto con el intendente radical José Luis Salomón.

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