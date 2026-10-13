Con el bombo y la marchita, desembarco camporista en tierra boina blanca
La diputada Mercedes Landívar y la senadora Evelyn Díaz, ambas de Fuerza Patria y de la séptima sección, realizaron una recorrida por Saladillo. También metieron foto con el intendente radical José Luis Salomón.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Las diputada provincial Mercedes Landívar y la senadora Evelyn Díaz (senadora), ambas pertenecientes a Fuerza Patria por la Séptima Sección electoral, realizaron una recorrida por el partido de Saladillo.
Uno de los principales puntos de la agenda fue la visita al Hospital Zonal General “Dr. Alejandro Posadas”, donde se reunieron con su director, el doctor Félix Crognale, quien también se desempeña como edil del peronismo.
En el encuentro se abordaron los avances en infraestructura y equipamiento del centro de salud, incorporado con apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la atención sanitaria pública en la región.
La jornada también contempló una acción cultural impulsada a través del Instituto Cultural bonaerense: se entregaron libros a la Biblioteca Municipal “Dr. Víctor Freiberg”, de Del Carril, y a la Biblioteca Municipal “Ricardo Víctor ‘Coco’ Gaddi”, de Cazón, informó el medio Séptima Sección.
Para finalizar la recorrida, las legisladoras de La Cámpora mantuvieron un encuentro con el intendente José Luis Salomón, de la UCR, en el que también participaron referentes locales de Fuerza Patria.
Según señaló la diputada en sus redes sociales, durante la reunión se intercambiaron opiniones sobre la coyuntura política y los desafíos que enfrentan las comunidades de la zona. “Seguimos apostando al encuentro, al diálogo y al trabajo conjunto para dar respuestas a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”, expresó Landívar.