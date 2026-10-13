Volver | La Tecla Nacionales 13 de octubre de 2026 NUMEROS ROJOS

Inflación: el INDEC publica hoy el dato de septiembre

Tras el 1,7% registrado en agosto, el organismo da a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del noveno mes del año.

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