Otro municipio peronista aprobó la creación de la policía municipal
El nuevo cuerpo tendrá hasta 100 agentes y estará orientado a la prevención del delito y el patrullaje barrial. La iniciativa generó cuestionamientos de La Libertad Avanza, el PRO y Vamos, que rechazaron la propuesta y pusieron en duda las facultades del Municipio para avanzar con la medida.
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El Concejo Deliberante de Lanús aprobó la creación de la Policía de Prevención Municipal, una nueva fuerza de carácter civil que dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano. La iniciativa apunta a reforzar las tareas preventivas en los barrios, aunque despertó críticas de distintos bloques opositores.
Según lo establecido en la ordenanza, el cuerpo podrá incorporar hasta 100 agentes capacitados, que tendrán como principal función realizar patrullajes disuasivos, desarrollar tareas de prevención de proximidad y brindar una primera respuesta ante situaciones de riesgo en el territorio.
Desde el oficialismo señalaron que la nueva estructura buscará complementar el trabajo de las fuerzas existentes. En ese sentido, los agentes no reemplazarán a la Policía de la Provincia de Buenos Aires ni tendrán a su cargo investigaciones penales, sino que se concentrarán en la prevención y el acompañamiento de los vecinos.
Sin embargo, la propuesta cosechó cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y Vamos, que votaron en contra. Una de las voces críticas fue la de Claudia Serapio, de Vamos, quien objetó distintos puntos incluidos en la ordenanza y cuestionó la convalidación de dos decretos incorporados en el expediente. Entre ellos, mencionó la creación de un programa de estímulo destinado a 120 aspirantes, que recibirían una suma de 600 mil pesos cada uno. La concejala remarcó que los beneficiarios todavía no son policías y puso en discusión los alcances de la iniciativa.
Serapio también recordó que la escuela de formación funciona desde 2014 y sostuvo que durante la gestión anterior se realizaron trabajos para recuperar sus instalaciones y modernizarla. Además, señaló que el establecimiento recibía aspirantes de otros distritos para capacitarse. En su intervención, la edil planteó que el Municipio no cuenta con facultades para crear una fuerza policial y consideró que las tareas previstas para el nuevo cuerpo se superponen con las funciones de los agentes de Seguridad Ciudadana. A sus objeciones sumó el rechazo a la creación de 15 cargos ejecutivos contemplados en la iniciativa.
Por su parte, Mariano García respondió a los cuestionamientos y defendió la denominación y los objetivos del nuevo cuerpo. El concejal sostuvo que la fuerza puede llevar el nombre de Policía Municipal y recordó que, durante una reunión realizada en enero, el secretario de Seguridad presentó el nuevo Sistema de Prevención y Cuidado Local 2026-2027.
“Vamos a seguir trabajando para que los vecinos de Lanús se sientan seguros”, afirmó García, al respaldar la política impulsada por el Ejecutivo local.