Volver | La Tecla Municipios 12 de octubre de 2026 SEGURIDAD

Otro municipio peronista aprobó la creación de la policía municipal

El nuevo cuerpo tendrá hasta 100 agentes y estará orientado a la prevención del delito y el patrullaje barrial. La iniciativa generó cuestionamientos de La Libertad Avanza, el PRO y Vamos, que rechazaron la propuesta y pusieron en duda las facultades del Municipio para avanzar con la medida.

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