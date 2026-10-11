Volver | La Tecla Nacionales 11 de octubre de 2026 NúMEROS ROJOS

La provincia de las persianas bajas: miles de pymes en crisis y trabajadores que se quedan sin futuro

La política económica nacional golpea al entramado productivo bonaerense. Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la Provincia perdió más de 8.400 unidades productivas y 106.000 puestos de trabajo registrados.

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