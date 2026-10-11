La provincia de las persianas bajas: miles de pymes en crisis y trabajadores que se quedan sin futuro
La política económica nacional golpea al entramado productivo bonaerense. Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la Provincia perdió más de 8.400 unidades productivas y 106.000 puestos de trabajo registrados.
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Hay una imagen que comienza a repetirse en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires: fábricas con las máquinas apagadas, galpones vacíos, comercios que liquidan sus últimas mercaderías y trabajadores que se despiden de lugares donde pasaron buena parte de sus vidas.
La caída del consumo, la apertura de importaciones, los costos de producción y el freno de la actividad económica conforman un escenario cada vez más complicado para las pequeñas y medianas empresas.
El programa económico del Gobierno nacional, basado en el ajuste fiscal, la apertura comercial y la reducción de la intervención del Estado, tiene consecuencias especialmente visibles en territorio bonaerense, donde se concentra buena parte de la industria argentina.
Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre estadísticas oficiales, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 la provincia perdió 8.465 unidades productivas y 106.136 puestos de trabajo registrados. Son cifras que abarcan empresas de distintos tamaños y sectores, pero que permiten dimensionar el deterioro del entramado productivo.
Empresas que cierran y pueblos que sienten el impacto
La crisis no distingue entre grandes industrias y pequeños emprendimientos familiares. En Tolosa, la histórica firma Clan Issime cerró después de casi 53 años de actividad. En San Nicolás, la metalúrgica Leval anunció el cese de sus operaciones. En Mar del Plata, Textilana, fabricante de los tradicionales pulóveres Mauro Sergio, atravesó una profunda crisis financiera.
Cada caso tiene sus particularidades, pero todos reflejan las dificultades de producir y vender en un mercado interno debilitado.
La situación también golpea al comercio. Según CAME, las ventas minoristas pyme acumularon una caída real del 2,1% durante los primeros nueve meses de 2026. Detrás de ese porcentaje hay comerciantes que ya no piensan en invertir ni ampliar sus negocios, sino en cómo afrontar el próximo alquiler, pagar los sueldos o mantener las puertas abiertas.
Y cuando una empresa cierra, el impacto no termina en sus empleados. También alcanza al transportista, al proveedor, al pequeño taller y al comercio que vivía de los salarios de esos trabajadores.
El drama de quedarse sin trabajo cuando ya no hay dónde empezar
Pero hay otra cara de esta crisis que ninguna estadística alcanza a reflejar: ¿Qué hace un hombre de 55 años que trabajó tres décadas en una fábrica y recibe un telegrama de despido? ¿Dónde consigue empleo una mujer que pasó veinte años en una empresa que acaba de cerrar? ¿Cómo se reinventa alguien que conoce perfectamente su oficio, pero descubre que ya casi nadie está contratando?
No se trata solamente de perder un sueldo. Es perder la estabilidad, la rutina, la tranquilidad de llegar a fin de mes y, muchas veces, la identidad construida alrededor del trabajo.
Para muchas familias, la indemnización, cuando existe, apenas alcanza para ganar tiempo. Después llegan los ahorros que se terminan, las cuentas que se acumulan y la angustia de no saber qué hacer.
El verdadero drama es que miles de trabajadores pueden quedarse afuera del sistema productivo sin encontrar una alternativa que les permita volver a empezar.
El costo social de la transformación económica
El Gobierno nacional sostiene que la apertura comercial, la disciplina fiscal y la competencia permitirán construir una economía más eficiente. La desaceleración de la inflación es uno de los resultados que exhibe como parte de su programa.
Sin embargo, para numerosas empresas bonaerenses, la transición implica competir con productos importados mientras enfrentan ventas débiles, costos elevados y dificultades para financiarse.
Es cierto que las pymes arrastran problemas históricos, como la presión impositiva, la falta de crédito y las deficiencias de infraestructura. Pero la velocidad de los cambios actuales plantea interrogantes sobre la capacidad de muchas firmas para adaptarse antes de desaparecer.
La Provincia, por su peso industrial, enfrenta un desafío particularmente complejo. El gobierno bonaerense dispone de herramientas de asistencia y financiamiento, aunque también está condicionado por sus restricciones presupuestarias. La discusión entre Nación y Provincia, sin embargo, no resuelve por sí sola la falta de oportunidades para quienes pierden su fuente de ingresos.