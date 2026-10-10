Volver | La Tecla Nacionales 10 de octubre de 2026 PRESENTE CRITICO

Milei acumula 32 mil empresas menos y el sector empleador lleva 18 meses en caída

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó a 480.067 en julio y acumula 18 meses consecutivos de retroceso. Desde noviembre de 2023 desaparecieron 32.290 empleadores, un 6,3% del total, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.