Milei acumula 32 mil empresas menos y el sector empleador lleva 18 meses en caída
La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó a 480.067 en julio y acumula 18 meses consecutivos de retroceso. Desde noviembre de 2023 desaparecieron 32.290 empleadores, un 6,3% del total, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La cantidad de empresas empleadoras volvió a caer en la Argentina y alcanzó uno de sus niveles más bajos de los últimos años. Según las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en julio de 2026 había 480.067 firmas con al menos un trabajador registrado, una reducción de 948 respecto del mes anterior.
La tendencia negativa se mantiene desde hace un año y medio. Con el registro de julio, ya son 18 los meses consecutivos de caída, en una dinámica que refleja las dificultades que atraviesa buena parte del entramado productivo.
Desde noviembre de 2023, el último mes previo a la asunción de Javier Milei, desaparecieron 32.290 empresas empleadoras. En ese momento había 512.357 firmas registradas, por lo que la contracción acumulada durante la actual gestión alcanza el 6,3%.
El retroceso también se observa en la comparación interanual: en los últimos doce meses se perdieron 15.475 empresas, una caída del 3,1%. En lo que va de 2026, la reducción llega a 9.682 firmas respecto del cierre de 2025, cuando se contabilizaban 489.749 empleadores.
Un retroceso sostenido
La serie estadística muestra que el deterioro no se limita a un episodio puntual. El máximo histórico se había registrado en enero de 2024, con 514.204 empresas empleadoras. Desde entonces, el número de firmas con personal registrado inició una trayectoria descendente que se profundizó durante 2025 y continuó a lo largo de este año.
El indicador contempla a las empresas que tienen al menos un trabajador registrado, por lo que no equivale al universo total de emprendimientos y actividades económicas del país. Sin embargo, permite dimensionar la evolución de las unidades productivas que sostienen empleo formal.
La caída de las empresas se suma a las dificultades de distintos sectores de la economía, en un escenario marcado por el deterioro del consumo, la presión sobre los costos y los cambios en las condiciones de producción y comercialización.
Los datos de julio confirman que, pese a las diferencias entre actividades y regiones, la recuperación del tejido empresarial sigue sin consolidarse. La pérdida acumulada desde el inicio de la gestión de Milei ya supera las 32 mil firmas y la tendencia mensual continúa en terreno negativo.