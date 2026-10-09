Alak inaugura el futuro mientras La Plata sigue pareciendo otro planeta
Entre un polo comercial “estratégico”, una madre a la que le mueven el lugar donde atiende víctimas y un pozo que ya tiene nombre propio en las redes, la ciudad oficial y la ciudad real volvieron a cruzarse sin saludarse.
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1. El shopping que jerarquiza todo, menos el pozo de la esquina
Julio Alak caminó el predio de IRSA entre Camino Belgrano, 19, 511 y 514, con la obra al 55% y Eduardo Elsztain al lado. Promesa de más de 100 locales, 1.500 empleos directos, 4.000 indirectos y una inversión cercana a los 200 millones de dólares: centro comercial a cielo abierto, torres, hotel, cines y cocheras. “Vitalizando la economía local en beneficio de todas y todos los platenses”, dijo el intendente, acompañado por Mercedes La Gioiosa y Sergio Resa. Falta que el beneficio llegue también al que tiene que esquivar un cráter para llegar al trabajo.
2. La Casa de Sandra, con la madre adentro y la puerta que se cierra
Nelly, mamá de Sandra Ayala Gamboa, asesinada hace 20 años, denunció que le sacaron el lugar donde atendía a víctimas de violencia de género en la Casa de 7, 45 y 46, el espacio que lleva el nombre de su hija. La misma casa, el mismo recuerdo, y ahora un intento de desalojo. Dos décadas después, la política local encontró la forma de homenajear a Sandra corriéndole la silla a quien la sigue nombrando.
3. Villa Elvira, otra vez con la llave en la mano de otro
Temor en el barrio por nuevos intentos de usurpación. No es un rumor de verano ni una versión de whatsapp: es el mismo miedo de siempre, con lote tomado, vecino en guardia y municipio que aparece cuando la foto ya está sacada. En La Plata hay terrenos para un shopping de 25.000 metros cuadrados y, a pocas cuadras de relato, gente que duerme con un ojo abierto.
4. “Esto no es Marte, crack”: el parte de obra que no firmó nadie
Un vecino filmó la calle y la frase se hizo viral sola, fue en Altos de San Lorenzo, en la zona de 30 y 79 y pidió que la situación sea atendida. No hizo falta gráfico, ni dron, ni comunicado. El asfalto habla, y esta vez habló en criollo. Mientras en el Palacio se habla de polo comercial y de ciudad que se posiciona en el plano internacional, el contribuyente pide algo más modesto: que el piso no parezca la superficie de otro planeta.
5. Medallas en el Dorado, cráteres en la vereda
El mismo martes, Alak distinguió en el Salón Dorado a los 24 deportistas platenses de los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Diecinueve subieron al podio. Natación, esgrima, vóley, remo, rugby, hockey, taekwondo, canotaje, tenis de mesa, fútbol. Marcelo Galland y Ángel Cerisola presentes, bandera en alto y discurso de orgullo. Los atletas se lo ganaron. La ciudad, de paso, se anotó otro acto. Afuera, el asfalto sigue sin medalla.