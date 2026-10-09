Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2026 DESCONFIADOS

Alak inaugura el futuro mientras La Plata sigue pareciendo otro planeta

Entre un polo comercial “estratégico”, una madre a la que le mueven el lugar donde atiende víctimas y un pozo que ya tiene nombre propio en las redes, la ciudad oficial y la ciudad real volvieron a cruzarse sin saludarse.

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