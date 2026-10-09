Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2026 CRISIS ECONÓMICA

La recaudación bonaerense en rojo: cayó casi 20% el impuesto automotor desde 2023

Un informe del IARAF advirtió que la recaudación propia de las provincias y CABA cayó 9,4% en términos reales entre 2023 y 2026. La provincia de Buenos Aires quedó entre las jurisdicciones con mayor retroceso en el impuesto automotor y también registró una baja en Ingresos Brutos.

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