La recaudación bonaerense en rojo: cayó casi 20% el impuesto automotor desde 2023
Un informe del IARAF advirtió que la recaudación propia de las provincias y CABA cayó 9,4% en términos reales entre 2023 y 2026. La provincia de Buenos Aires quedó entre las jurisdicciones con mayor retroceso en el impuesto automotor y también registró una baja en Ingresos Brutos.
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La recaudación propia de las provincias volvió a mostrar señales de retroceso y Buenos Aires no escapó a esa tendencia. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que comparó los ingresos tributarios acumulados a agosto de 2023 y 2026, registró una caída real del 9,4% en el consolidado de las 24 jurisdicciones, mientras que la contracción alcanzó el 5,3% si se excluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En ese escenario, la provincia de Buenos Aires exhibió uno de los mayores retrocesos en el impuesto automotor, con una caída real del 19% en comparación con agosto de 2023. El dato la ubicó entre las jurisdicciones con peor desempeño en ese tributo, detrás de La Rioja, que registró una baja del 33,9%, y San Juan, con una merma del 24,7%.
La tendencia también se observó en la comparación más reciente. Entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2026, la recaudación bonaerense por el impuesto automotor se desplomó un 15,7% en términos reales, la caída más pronunciada entre las 15 jurisdicciones incluidas en ese apartado del relevamiento.
El informe del IARAF, elaborado sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC, también puso la lupa sobre Ingresos Brutos, el principal tributo de las administraciones provinciales. En el conjunto de las 23 provincias, sin CABA, la recaudación de ese impuesto cayó un 7,7% real entre 2023 y 2026. En Buenos Aires, la merma fue del 8% durante el mismo período.
En la comparación interanual, el escenario tampoco resultó favorable. La recaudación consolidada de Ingresos Brutos de las provincias y CABA bajó un 4,2% real entre agosto de 2025 y agosto de 2026, con retrocesos en 20 de las 24 jurisdicciones.
En cambio, el impuesto inmobiliario mostró una evolución positiva en el agregado nacional, con un crecimiento real del 13,9% entre 2023 y 2026 y del 7,1% en la comparación interanual. El informe no ubica a Buenos Aires entre las jurisdicciones con las mayores variaciones positivas de ese tributo.
La radiografía general dejó un balance dispar, aunque con predominio de las bajas. De las 24 jurisdicciones relevadas, 19 terminaron agosto de 2026 con una recaudación tributaria propia inferior, en términos reales, a la registrada tres años antes. Solo cinco lograron superar el nivel de 2023, con Neuquén y Río Negro a la cabeza, tras registrar subas del 24,5% y el 22,2%, respectivamente.
El estudio también advirtió que la comparación con 2023 está condicionada por un ingreso extraordinario que tuvo CABA a partir del gravamen aplicado sobre los intereses generados por las LELIQs. Al excluir ese efecto, la caída consolidada de las provincias se reduce, aunque el balance continúa en terreno negativo.
Así, el deterioro de los recursos tributarios propios se suma a las dificultades que atraviesan las cuentas provinciales en un contexto de caída real de la recaudación. Para Buenos Aires, el retroceso en el impuesto automotor y la baja de Ingresos Brutos exponen dos frentes sensibles de sus ingresos fiscales, en una dinámica que también afecta a buena parte del resto del país.