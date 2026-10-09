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Sudestada en la Costa Atlántica: ráfagas , apagones y arboles caídos

El viento del sudeste, la lluvia y el oleaje dejaron caídas de árboles, cortes de luz y anegamientos, bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas y vientos.

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El episodio más visible ocurrió cerca de las 5:30 en el barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata, en Brandsen al 7900.

Según el relevamiento de Defensa Civil, con apoyo de Emsur y otras áreas municipales, hubo 35 reclamos e intervenciones en la ciudad. Trece correspondieron a caídas de árboles o gajos de gran porte, sin daños de consideración. El resto se vinculó sobre todo al tendido de cables y servicios. La actividad se intensificó desde las 4:00, según Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil, en declaraciones a QZ Noticias. Los barrios con más intervenciones fueron El Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Zona Norte, Zona Sur, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas. También se registraron postes en riesgo, un desprendimiento de mampostería, problemas en obras, una pérdida de agua, un escape de gas y la falla de un semáforo.Cuatro distribuidores de energía quedaron fuera de servicio.

Hubo cortes en Sierra de los Padres, Batán, Zacagnini, Constitución, San Patricio, Acantilados y otras siete zonas. En Alto Camet se anegaron varias arterias. La institución La Chacra suspendió sus actividades; el resto de los establecimientos de Mar del Plata mantuvo el turno tarde. No hubo evacuados.En Pinamar, el avance del agua en zonas costeras y la acumulación pluvial en las calles llevaron a pedir extrema precaución al circular. Defensa Civil y bomberos voluntarios trabajaron en caídas de árboles, anegamientos y dificultades de tránsito.El SMN mantuvo alertas amarillas por tormentas y viento en el Partido de La Costa, Pinamar, General Pueyrredón y Necochea. En Mar del Plata las ráfagas llegaron a 69 km/h y la temperatura osciló entre 10 °C y 13 °C. El organismo advirtió que las lluvias y tormentas podían continuar, con ráfagas de hasta 59 km/h según la alerta vigente.

Defensa Civil recomendó no permanecer cerca de árboles, carteles, postes o estructuras vulnerables y asegurar objetos que el viento pudiera desplazar. Para emergencias, recordó la línea 103 y el SAME (107).La sudestada es el fenómeno típico del Río de la Plata y de la costa bonaerense: vientos persistentes del sudeste, asociados a un anticiclón al sur y, con frecuencia, a una ciclogénesis al norte, que cargan de humedad el aire, elevan el nivel del agua y generan oleaje y lluvias. Es más frecuente e intensa entre julio y octubre.

El pronóstico del SMN anticipaba una mejora gradual hacia el fin de semana largo. Para el viernes 9 se esperaban lluvias débiles en la madrugada y la mañana, con temperaturas de entre 12 °C y 17 °C. El sábado 10 el cielo seguiría cubierto, con vientos moderados y máximas de 16 °C a 17 °C, en un perfil aún inestable.

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