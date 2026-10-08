Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de octubre de 2026 PERONISMO

Por Hernán Sánchez

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El MDF renueva la avanzada por las re-re y pone tensión sobre el Congreso del PJ

En el kicillofismo afirman que si no se aseguran las reelecciones para los alcaldes “no se quiere ganar”, y presionan a La Cámpora y al Frente Renovador. Las dificultades de la vía judicial, una alternativa que se mira de reojo y un acuerdo por el máximo órgano partidario que entrará en discusión si antes no se resuelve lo de los alcaldes

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