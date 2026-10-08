El MDF renueva la avanzada por las re-re y pone tensión sobre el Congreso del PJ
En el kicillofismo afirman que si no se aseguran las reelecciones para los alcaldes “no se quiere ganar”, y presionan a La Cámpora y al Frente Renovador. Las dificultades de la vía judicial, una alternativa que se mira de reojo y un acuerdo por el máximo órgano partidario que entrará en discusión si antes no se resuelve lo de los alcaldes
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Los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el propio Axel Kicillof no se dan por vencidos en la cruzada que busca asegurar las reelecciones a los jefes comunales, que por el momento se encuentran imposibilitados por los alcances de la ley 14.836. “Va a haber novedades pronto”, anticipó uno de los principales referentes del espacio conducido por el gobernador. Y no será ajeno al tema el Congreso del PJ que debería realizarse a la brevedad.
“La vía judicial está absolutamente cerrada”, sentenció el mismo referente, por lo cual el único camino que queda es la Legislatura, donde por el momento no se ha podido avanzar con el tema. Pero en el MDF redoblan la apuesta. “Si no hay reelecciones no se quiere ganar, para asegurar la Provincia y pelear la nacional hay que permitir que quienes tienen los votos en los distritos puedan ser electos”, subrayó otro de los hombres fuertes del kicillofismo. “En Florencio Varela vas a ganar, pero para la competencia provincial y nacional no es lo mismo sacar 60 puntos que 50, por eso quienes no quieren que los intendentes reelijan no quieren que el peronismo gane”, insistió.
El toreo es hacia La Cámpora y el Frente Renovador. Sin cerrar primero el frente interno es imposible llevar el planteo a la Legislatura, donde la mayoría de las bancas de la oposición se ha expresado en contra. Incluso, en el MDF parecen abiertos a explorar alternativas que eviten la abrupta interrupción de la ley 14.836 y pueda encontrarse otra salida, quizá con menos costo político. El radicalismo, por caso, tiene como propuesta que sean los propios municipios, a través de cartas orgánicas propias, los que fijen sus propios límites electorales. No debería extrañar si en las próximas semanas ese tema vuelve a ponerse sobre la mesa, aunque también parece complicado llevarlo adelante.
Como fuere, en las últimas horas desde el MDF intensificaron la avanzada por las re-re, y si no se encuentra la salida rápida prometen escalar. Un referente del espacio deslizó, incluso, que el tema llegará al Congreso del Partido Justicialista si antes no está la solución. El plenario del partido, que sería en noviembre, comienza a ser otro escenario de batalla con final abierto en la interna oficialista.
Si antes de esa fecha la reelección sigue sin resolverse, el kicillofismo amenaza incluso con romper los acuerdos preexistentes. Cuando se fumó momentáneamente la pipa de la paz para resolver las autoridades partidarias se convino que Axel Kicillof sea el presidente del Consejo del PJ bonaerense, Máximo Kirchner presidente del partido y Leonardo Nardini titular de la Junta electoral partidaria.
El gobernador ya ejerce como presidente del PJ, pero a Máximo y al intendente de Malvinas Argentinas los tiene que ratificar el Congreso mediante la votación de los congresales. Hay quienes empiezan a poner en duda que el hijo de la expresidenta pueda conseguir los votos necesarios. A nadie debiera extrañarle que Kicillof, cuya templanza a la hora de recibir ataques es comparable con la de un monje tibetano, rompa un acuerdo para avanzar en su carrera presidencial.
A los congresos partidarios suele llegarse al menos con mínimos consensos para evitar que se conviertan en batallas campales, pero casi nunca todo queda cerrado con moño y en el plenario se disparan rencillas que a veces quedan en rimbombantes declaraciones de corto vuelo y otras en escaladas que terminan en rupturas. Y al peronismo bonaerense no le falta nada para terminar de implosionar. Incluso hay quienes afirman que no hay posibilidad algunas de que en las elecciones Kicillof y los soldados de Cristina Fernández terminen confluyendo en una misma boleta.
Pero esa es otra cuestión. Ahora la urgencia para el oficialismo provincial pasa por la re-re, y si eso no está asegurado a la brevedad, desde el campamento kicillofista prometen dar todas las batallas posibles, e incluso las imposibles, y si es necesario patear el tablero cuando se reúna el máximo órgano partidario se hará, porque “si no se quieren las reelecciones, no se quiere ganar y nosotros queremos ganar”.