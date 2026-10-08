Licitación millonaria: una empresa se quedó con los 238 renglones de Infraestructura
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a cargo de Gabriel Katopodis, adjudicó a LYME SA, una compañía con algunos señalamientos nacionales, la totalidad de los renglones de una licitación para mantenimiento edilicio. El contrato tendrá una duración de 12 meses, con opción de prórroga y redeterminación de precios
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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense adjudicó a LYME SA la totalidad de los 238 renglones de una licitación para el mantenimiento edilicio de distintas dependencias de la cartera. El contrato tendrá una duración de 12 meses, con opción de prórroga y redeterminación de precios.
De esta manera, el Gobierno de Axel Kicillof avanzó con una contratación por $1.889.303.740 para garantizar el servicio de mantenimiento edilicio en diversas dependencias del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución N° 107-SSTAYLMIYSPGP-2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, correspondiente al proceso de compra N° 135-0513-LPU26, tramitado bajo la modalidad de orden de compra abierta.
Finalmente, la licitación estableció originalmente un justiprecio de $1.899.425.889,10. Finalmente, el monto adjudicado quedó en $1.889.303.740, apenas por debajo del presupuesto estimado.
Junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y al centro de la imagen, Guillermo Connell, presidente de LYME SA.
La contratación contempla un plazo de 12 meses desde la suscripción, con posibilidad de extenderlo por otro período equivalente. Además, incluye una cláusula de redeterminación de precios, por lo que el monto podría actualizarse durante la ejecución del contrato de acuerdo con los mecanismos previstos en la normativa provincial.
Cabe destacar que Guillermo Connell, presidente de LYME S.A. tiene un pasado bonaerense, fue ex director de Medio Ambiente en la municipalidad de Pinamar. Actualmente, además de dirigir LYME, es presidente de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.
Una sola empresa se quedó con los 238 renglones
A la apertura de ofertas, realizada el 25 de agosto, se presentaron tres empresas: LYME SA, La Mantovana de Servicios Generales SA y Bio-Limp Soluciones de Calidad SA. Sin embargo, las dos últimas terminaron fuera de competencia.
Según el dictamen de la Comisión Asesora de Preadjudicación, La Mantovana fue rechazada por registrar incumplimientos de Nivel 2 ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires al momento de la apertura de las ofertas.
En el caso de Bio-Limp, si bien la firma cumplió con los requisitos técnicos, la comisión consideró que no alcanzaba las condiciones económicas exigidas por el pliego. En particular, registró un índice de endeudamiento de 0,45, por encima del máximo de 0,40 establecido como requisito. De esta manera, LYME SA quedó como única propuesta válida y fue considerada por la comisión como la oferta "más conveniente a los intereses del fisco".
El antecedente nacional
La adjudicación bonaerense cobra otra dimensión al observar los antecedentes de LYME SA en contrataciones del Estado nacional. La firma también apareció recientemente en una licitación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para el servicio de corte de césped, desmalezamiento y poda, en la que resultó adjudicataria junto con GRUB SA por un monto conjunto superior a $1.700 millones: $1.181.228.500 para LYME y $533.070.000 para GRUB.
Ambas empresas aparecen vinculadas a La Mantovana de Servicios Generales SA dentro del universo de compañías que participan de contrataciones estatales vinculadas a limpieza y mantenimiento. La relación entre distintas firmas del sector ya fue objeto de observaciones por parte de organismos de control.
En particular, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre las contrataciones de servicios de limpieza durante 2023 detectó una elevada concentración del gasto: diez empresas, sobre un total de 355 proveedoras, concentraron el 61,78% del monto contratado. Entre las principales firmas mencionadas figuraron La Mantovana y GRUB. El organismo también señaló la existencia de repetición de autoridades en los directorios de distintas empresas contratadas y advirtió sobre deficiencias en los mecanismos de control y en la metodología de actualización de precios.
La Mantovana, en particular, fue la empresa que concentró el mayor monto de contrataciones dentro del relevamiento de la SIGEN, con más de $19.000 millones en 2023. GRUB, por su parte, registró contratos por unos $1.670 millones en ese mismo período.