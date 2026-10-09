Alta peligrosidad con el Super Niño

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El Super Niño se encuentra vigente y todo parece indicar que el fenómeno se intensificará hasta convertirse en un evento de grandes magnitudes e impacto. En este contexto, tanto la provincia de Buenos Aires como los municipios buscan adelantarse a un evento climático que promete, además de severos cambios de temperatura, grandes precipitaciones. En una provincia atravesada por múltiples cuencas, las inundaciones son un riesgo latente. De esta manera, los Mapas de Peligro-sidad de la Autoridad del Agua surgen como una herramienta que permite advertir qué zonas del AMBA tienen riesgo muy alto (rojo), alto (naranja), medio (amarillo) y bajo o nulo (verde) de inundarse.
En tanto, el ordenamiento territorial es constante en el suelo bonaerense y aparece así como una de las principales herramientas para reducir el impacto de futuras inundaciones, particularmente en una región atravesada por numerosas cuencas y con una fuerte expansión urbana. Recientemente, Berazategui, Florencio Varela y Presidente Perón fueron incorporados a un Mapa de Peligrosidad Hídrica, por lo que deberán establecer restricciones urbanísticas. La medida implica que las limitaciones al uso del suelo y a las construcciones deberán contemplar las distintas áreas determinadas según sus niveles de peligrosidad y riesgo.
En tanto, las restantes cuencas de peligrosidad que expone ADA corresponden a los Arroyos Pescado, Rodríguez, Abascay, Reconquista (dividido en 3 sectores) y Conchitas - Baldovino. Respecto a los mapas de peligrosidad, técnicos consultados advierten que el problema no termina con la elaboración de estos registros. Según explicaron, estos modelos se construyen a partir de información topográfica combinada con determinados escenarios de precipitación. El resultado permite estimar cuánto podría desbordar un curso de agua y qué superficie quedaría alcanzada. Pero el punto crítico está en qué lluvia se utiliza para la simulación. Los mapas pueden mostrar una determinada franja de inundación cuando se introducen precipitaciones consideradas habituales. Pero si se incorporan tormentas de una magnitud mucho mayor, con picos de hasta 500 mm como las que pueden registrarse con el Super Niño, la superficie afectada puede ampliarse considerablemente.
La diferencia es especialmente sensible para el AMBA. Un mapa construido sobre una tormenta habitual puede ofrecer una referencia útil para el ordenamiento, pero no necesariamente representar el escenario ante lluvias extraordinarias.
Como ejemplo, los analistas utilizan el tipo de tormenta registrada en La Plata en la inundación del 2 de abril de 2013, señalando que, frente a episodios de tal magnitud, los actuales cauces y secciones pueden resultar insuficientes.
La responsabilidad, en paralelo, no recae únicamente sobre los mapas hídricos y la obras hidráulicas. Especialistas señalan que los intendentes tienen un papel central, particularmente porque son los municipios los que definen buena parte de las reglas de expansión del suelo urbano y de las áreas para construcción. Teniendo en cuenta que la persistencia de viviendas precarias al borde de los arroyos, caso A° Del Gato, incrementa día a día la exposición al riesgo.
Damián Costamagna - presidente de la Autoridad del Agua Un sistema de monitoreo que sigue a toda la Provincia
Según explicó Damián Costamagna, presidente de la Autoridad del Agua (ADA), el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis de Riesgos Hidrometeo-rológicos integra datos técnicos, mediciones realizadas en territorio y modelos hidrológicos. La Red Hidrométrica Provincial dispone de 140 puntos donde se realizan campañas de muestreo, mientras que actualmente funcionan 155 estaciones de monitoreo automático continuo, que transmiten datos de manera permanente a un centro provincial.
El sistema también incorpora información de organismos como el Instituto Nacional del Agua (INA), la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca. “La información hoy, se comparte con los municipios, pero a la brevedad estará disponible un visor accesible a toda la comunidad desde la página de ADA”, dijo Costamagna.
A su vez, desde 2024 se encuentran activos 15 comités de cuencas que alcanzan a 92 municipios.
Claudio Velazco - ingeniero hidráulico y civil "Puede llover un 80% más de lo que está estandarizado"
El ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco advirtió que el Súper Niño podría generar precipitaciones “un 80% más de lo que está estandarizado como un trimestre normal”. Según explicó el especialista, el dato acumulado no permite anticipar cómo se distribuirán las lluvias: “Podrían registrarse en numerosas tormentas o concentrarse en pocos eventos de gran intensidad y duración”. Velazco también remarcó que inicialmente las proyecciones se concentraban entre septiembre y noviembre, pero que su análisis ya contempla una posible extensión hasta comienzos de 2027, inclusive febrero y marzo.
A raíz de su experiencia como planificador macro en obras de infraestructura, Velazco advierte que en los sectores urbanizados, ante precipitaciones de gran intensidad y duración, “el grado de mayor riesgo se daría en todo el arco poblacional del AMBA, en el cual conviven alrededor de 16 millones de argentinos”. En el área rural, podría verse comprometido un 55% de la superficie provincial.