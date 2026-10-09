Volver | La Tecla Informe Especial 9 de octubre de 2026 RIESGO HIDRICO

Por Simón Reyna

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Alta peligrosidad con el Super Niño

El Super Niño expone el riesgo hídrico bonaerense y obliga a revisar registros, obras y ordenamiento urbano ante lluvias extremas. Provincia abre sus mapas y surgen las advertencias.

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