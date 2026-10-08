Volver | La Tecla Nacionales 8 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Revés judicial para Manu Ginóbili en la disputa por un campo en la cordillera

La Cámara de Apelaciones anuló la sentencia que había ordenado restituir el inmueble al exbasquetbolista y dispuso que se dicte un nuevo fallo. El conflicto con la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao comenzó en 2007

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