Kicillof va a la concesionaria: PBA destina $262 mil millones para adquirir vehículos
El Gobierno de Axel Kicillof puso en marcha una licitación pública por un monto estimado de $262.248 millones para la adquisición de vehículos destinados a las distintas jurisdicciones y entidades de la Provincia. La apertura de ofertas fue fijada para el 22 de octubre de 2026 a las 11 horas.
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El Gobierno de Axel Kicillof puso en marcha una licitación pública por un monto estimado de $262.248 millones para la adquisición de vehículos destinados a las distintas jurisdicciones y entidades de la Provincia de Buenos Aires. La contratación se realizará bajo la modalidad de Convenio Marco, que busca agilizar futuras compras de las distintas áreas de la administración bonaerense.
La operación fue autorizada por el Organismo Provincial de Contrataciones (OPC) mediante la Resolución N° 201-OPCGP-2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El proceso quedó registrado en el sistema Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC) bajo el número 614-1060-LPU26.
De acuerdo con la documentación oficial, el presupuesto estimado para la contratación asciende a $262.248.484.649,23. Se trata del monto calculado para el conjunto de vehículos que podrán ser adquiridos por las distintas reparticiones provinciales mediante el convenio.
La particularidad de la modalidad elegida es que no implica una afectación presupuestaria inmediata por la totalidad de esos $262 mil millones. Según establece la resolución, cada jurisdicción o entidad deberá realizar la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo al momento de emitir cada orden de compra, y únicamente por el monto correspondiente a esa operación.
El Convenio Marco apunta precisamente a centralizar las condiciones de contratación y permitir que los organismos puedan realizar compras posteriores de manera más rápida, a partir de las ofertas que resulten incorporadas al acuerdo.
El llamado contempla además la posibilidad de presentar cotizaciones parciales por renglón, por lo que la adjudicación podrá recaer sobre una o más ofertas. La Provincia justificó la elección de esta modalidad por su potencial para reducir los tiempos de emisión de órdenes de compra y aportar "eficiencia, economía y transparencia" al proceso.
La apertura de ofertas fue fijada para el 22 de octubre de 2026 a las 11 horas y se realizará de manera electrónica a través del portal PBAC.
La resolución también designó a los integrantes de la comisión encargada de evaluar las propuestas. Como titulares fueron nombrados José María Maldonado, Pablo David Bosch Caillaba y Malena Lara, mientras que Fernando Javier López, María Celeste Perdomo y María de los Milagros Lombardi fueron designados como suplentes.
El procedimiento se encuentra sujeto al crédito disponible en el presupuesto vigente. Es decir, el monto de $262.248 millones funciona como estimación máxima de la contratación y no supone, por sí mismo, que ese dinero vaya a ejecutarse de manera inmediata.
Niñez también sale de compras
A la millonaria renovación de la flota bonaerense se suma otra contratación para incorporar vehículos. El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia aprobó el llamado a una Licitación Privada por $454.875.800 para adquirir diez automóviles y una camioneta, destinados al traslado de jóvenes tutelados y a tareas de infraestructura.
La operación fue autorizada mediante la Resolución N° 1365-DEOPNYAGP, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y se tramita a través del proceso PBAC 550-001051-LPR26. La apertura de ofertas está prevista para el 15 de octubre a las 10.
Según consta en el expediente, el organismo justificó la compra en la necesidad de renovar parcialmente una flota afectada por el desgaste y por la elevada cantidad de kilómetros recorridos entre los distintos dispositivos de la Provincia. Originalmente se había planteado una cantidad mayor de unidades, pero finalmente se ratificó la adquisición de diez autos y una pickup.
Los vehículos estarán destinados principalmente al traslado de jóvenes bajo tutela de la Provincia, mientras que la camioneta será utilizada por el Área de Infraestructura. El plazo de entrega establecido es de 45 días corridos desde el perfeccionamiento del contrato.
El presupuesto oficial asciende a $454,9 millones, con la posibilidad de incrementar la contratación hasta un 20% adicional en las mismas condiciones originales. De concretarse esa ampliación, el monto podría elevarse a unos $545,85 millones.
La contratación se encuadra como Licitación Privada y cuenta con la intervención de la Dirección de Automotores Oficiales, que aportó las especificaciones técnicas para las unidades. La comisión de preadjudicación estará integrada por Sergio Daniel Zanardi, Guillermo Gustavo Navia y Bruno Malpeli.