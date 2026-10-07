Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Kicillof va a la concesionaria: PBA destina $262 mil millones para adquirir vehículos

El Gobierno de Axel Kicillof puso en marcha una licitación pública por un monto estimado de $262.248 millones para la adquisición de vehículos destinados a las distintas jurisdicciones y entidades de la Provincia. La apertura de ofertas fue fijada para el 22 de octubre de 2026 a las 11 horas.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.