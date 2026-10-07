Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2026 ZONA DE CONFLICTO

Una tasa para apelar a ARBA y un fondo para salarios: la polémica reforma que ya tiene media sanción

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a una reforma del Tribunal Fiscal de Apelación que introduce un cambio sensible para los contribuyentes que cuestionen multas, determinaciones impositivas y resoluciones de ARBA: si la iniciativa se convierte en ley, apelar tendrá un costo.

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