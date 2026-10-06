Volver | La Tecla Informe Especial 6 de octubre de 2026 NOTA DE TAPA

Los intendentes otra vez al filo de la ley

Los jefes comunales se impacientan con Axel Kicillof y algunos ya piensan en como sortear la normativa. El caso testigo que miran los alcaldes y la discusión que se abre en torno a un tema sensible

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