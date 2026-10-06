El precio del agua: Absa abre la canilla y destina $1.600 millones al cloro licuado
Aguas Bonaerenses SA salió al mercado para contratar la provisión de cloro licuado, un insumo esencial para el tratamiento del agua potable. La licitación tiene un presupuesto oficial de $1.631 millones más IVA y las ofertas se recibirán hasta el 19 de octubre. La Libertad Avanza pone la lupa sobre ABSA.
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Aguas Bonaerenses SA (ABSA) puso en marcha una licitación pública nacional para garantizar el abastecimiento de cloro licuado destinado al servicio de agua potable y desagües cloacales que presta en su área de concesión en la provincia de Buenos Aires.
La convocatoria, identificada como Licitación Pública Nacional N° 5/2026, contempla un presupuesto oficial de $1.631.457.610 más IVA. El proceso se encuadra en el Reglamento General de Contrataciones de la empresa, aprobado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.
El cloro licuado constituye un insumo central para el tratamiento y desinfección del agua destinada al consumo humano, por lo que la contratación apunta a sostener uno de los componentes básicos del servicio que presta la empresa estatal bonaerense.
Los interesados podrán adquirir los pliegos, que son gratuitos, hasta el 9 de octubre a las 16. La documentación deberá solicitarse previamente mediante el formulario correspondiente y puede consultarse a través del sitio oficial de ABSA.
Las ofertas deberán enviarse por correo electrónico hasta el 19 de octubre a las 11. Una hora después, a las 12, se realizará el acto de apertura mediante una plataforma virtual.
La contratación vuelve a poner bajo la lupa el costo de los insumos necesarios para sostener la prestación del servicio de agua y cloacas en territorio bonaerense. En este caso, el monto que ABSA destinó como referencia supera los $1.600 millones antes de impuestos.
LLA pone la lupa
A finales de agosto, el bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza volvió a apuntar contra la administración de Axel Kicillof por el manejo de los recursos públicos y puso el foco en una transferencia de $7.500 millones a ABSA correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.
La iniciativa fue impulsada por la senadora Analía Balaudo, quien presentó un pedido de informes para conocer en detalle cuál será el destino de los fondos y qué mecanismos de control y rendición de cuentas se implementarán sobre el desembolso realizado por la Provincia.
Desde el espacio libertario remarcaron que el planteo no apunta a cuestionar la necesidad de sostener un servicio esencial, sino a reclamar información sobre el uso de los recursos y los resultados obtenidos por la empresa estatal.
En ese sentido, los legisladores buscan conocer también qué sucedió con las transferencias efectuadas con anterioridad, cuál es la situación económica y financiera de ABSA y si el Gobierno bonaerense tiene previsto realizar nuevas asistencias económicas durante lo que resta del año.
“La Provincia sigue poniendo miles de millones de pesos sin explicar con claridad qué hace con ellos ni qué resultados obtiene. En una PBA en crisis, cada peso que sale del Estado tiene que estar justificado”, señalaron desde el bloque libertario.