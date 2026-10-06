Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de octubre de 2026 BOLETIN OFICIAL

El precio del agua: Absa abre la canilla y destina $1.600 millones al cloro licuado

Aguas Bonaerenses SA salió al mercado para contratar la provisión de cloro licuado, un insumo esencial para el tratamiento del agua potable. La licitación tiene un presupuesto oficial de $1.631 millones más IVA y las ofertas se recibirán hasta el 19 de octubre. La Libertad Avanza pone la lupa sobre ABSA.

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