Cuentas claras: Provincia acomoda $1.368 millones para completar el Fondo Municipal
Provincia incorporó $1.368 millones al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La medida busca completar su integración mientras los municipios afrontan desfasajes por salud, previsión y obras públicas. El fondo prevé recursos para regularizar atrasos y financiar proyectos en los distritos.
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De cara a la tercera cuota del FEFIM, la Provincia de Buenos Aires volvió a reforzar el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) con una transferencia presupuestaria de $1.368.288.000, en un contexto de tensión sobre las finanzas de los municipios bonaerenses. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Economía mediante la Resolución N° 379-MECONGP-2026.
El fondo fue creado por la Ley N° 15.561 para regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos o programas sociales, ambientales y de inversión municipal. La normativa establece que el 70% de los recursos debe distribuirse entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante se destina a programas provinciales con impacto municipal.
La resolución firmada por el ministro Pablo Julio López dispone una transferencia de créditos por $1.368,2 millones dentro del Presupuesto General 2026. El objetivo administrativo de la medida es completar la integración del fondo, que cuenta con una garantía de hasta $250.000 millones con recursos de Rentas Generales si las operaciones de financiamiento provincial no alcanzan ese monto.
La incorporación de estos recursos se produce mientras los gobiernos locales afrontan distintos desfasajes financieros. Entre ellos aparecen las deudas vinculadas con prestaciones sanitarias, medicamentos e insumos que los municipios deben afrontar para sostener sus hospitales, además de las demoras en los giros correspondientes al sistema SAMO.
A ese escenario se suman los descalces derivados de las transferencias y obligaciones vinculadas al Instituto de Previsión Social (IPS), que pueden tensionar las cuentas municipales al momento de afrontar compromisos previsionales.
El frente de la obra pública también representa un problema para los distritos. Los compromisos asumidos mediante fondos y convenios de infraestructura enfrentan demoras en los desembolsos, mientras que la actualización de costos modifica el valor de trabajos previstos originalmente. Pavimentación, luminarias, saneamiento y otras obras quedan así expuestas a la diferencia entre los montos comprometidos y los costos actuales.
El FEFIM fue reglamentado en marzo mediante el Decreto 358/2026, que estableció su funcionamiento y creó además programas destinados al transporte y al mejoramiento de la infraestructura municipal.
La Provincia ya había realizado en abril un primer desembolso del fondo por $13.010 millones para los 135 municipios, distribuido según el CUD y con carácter no reintegrable y de libre disponibilidad.
Ahora, la nueva adecuación presupuestaria incorpora otros $1.368 millones al esquema de asistencia municipal y vuelve a poner el foco sobre una cuestión central para los intendentes: la disponibilidad de recursos para sostener servicios, afrontar compromisos y mantener obras en un escenario de cuentas locales presionadas.