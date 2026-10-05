Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de octubre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Cuentas claras: Provincia acomoda $1.368 millones para completar el Fondo Municipal

Provincia incorporó $1.368 millones al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La medida busca completar su integración mientras los municipios afrontan desfasajes por salud, previsión y obras públicas. El fondo prevé recursos para regularizar atrasos y financiar proyectos en los distritos.

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