"Vamos a ir a la Justicia por la Ruta 5": la UCR bonaerense presentará un amparo por las obras paralizadas

La UCR bonaerense anunció que presentará un amparo judicial por el estado de la Ruta Nacional 5, ante la paralización de las obras y la falta de respuestas del Gobierno nacional. El anuncio lo hizo este sábado en Nueve de Julio el presidente de la Convención Provincial del partido, Pablo Nicoletti.



"Hace años que los vecinos, productores y quienes transitan esta ruta vienen reclamando una solución. Hoy tenemos obras paralizadas y un Gobierno Nacional que no da respuestas. Como miran para otro lado, vamos a ir a la Justicia para que se establezcan responsabilidades, medidas y plazos concretos", afirmó.



Qué pedirá el amparo



La presentación buscará obtener un diagnóstico actualizado de la traza Mercedes–Santa Rosa e identificar los sectores críticos. También exigirá medidas de seguridad, mantenimiento y obras, con responsables y plazos definidos, además de acciones urgentes en los tramos que presenten riesgos actuales.



Uno de los puntos centrales del reclamo es la autopista de 20 kilómetros entre Mercedes y Suipacha, suspendida con un 30,41% de avance físico, según informó el Ministerio de Economía al Congreso.







El encuentro en el cruce de las rutas 5 y 65



El anuncio se realizó en el cruce de la Ruta Nacional 5 y la Provincial 65, en un encuentro regional convocado por el concejal Ignacio "Nacho" Palacios y el comité local de la UCR. Participaron vecinos, productores y dirigentes de distintas localidades atravesadas por el corredor.



Estuvieron presentes el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella; el titular del Comité Provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín; los intendentes Francisco Recoulat (Trenque Lauquen) y Luciano Spinolo (Tres Lomas); la senadora Natalia Quintana y el diputado Valentín Miranda, entre otros dirigentes.



Mirada puesta en 2027



Al término de la actividad, hubo una reunión en el Comité de la UCR de Nueve de Julio. Allí, Chiarella y Nicoletti ratificaron la decisión de impulsar una alternativa propia del radicalismo para 2027, con candidato a presidente, a gobernador bonaerense y a intendente en los distintos municipios.



"En 2027 el radicalismo tiene que volver a ser una alternativa de poder, con candidato a Presidente, a gobernador y a intendente en cada distrito. Tenemos que construir desde ahora una propuesta que vuelva a poner a las personas en el centro", sostuvo Nicoletti.