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EL AMOR ES MAS FUERTE

Jacob Elordi se instaló en la casa de Kendall Jenner en Los Ángeles

El actor dejó el alquiler de Hollywood Hills y pasa los días en lo de la modelo, mientras recorre propiedades para comprarse la suya. La pareja se muestra cada vez más junta

Jacob Elordi se instaló en la casa de Kendall Jenner en Los Ángeles
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Jacob Elordi y Kendall Jenner comparten techo en Los Ángeles. El actor, de 29 años, se instaló en la casa de la modelo después de dejar el alquiler de Hollywood Hills. No era dueño de esa propiedad. Los propietarios la vendieron en junio y él tuvo que irse. Desde entonces pasa la mayor parte del tiempo en lo de Jenner, de 30, y no apura la mudanza a un lugar propio.

Mientras tanto recorre casas para comprar. Jenner lo acompaña a ver propiedades. En la calle eso se leyó como el paso siguiente de la pareja. La búsqueda, igual, es la de él: una casa propia, no una compra en conjunto.

La relación se ve cada vez más cerrada. En el entorno de Jenner ya la habían descripto más feliz que nunca, con Elordi como posible material de esposo. El 29 de septiembre los fotografiaron en París, de la mano y besándose.

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