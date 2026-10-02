Volver | La Tecla Informe Especial 2 de octubre de 2026 LAS QUE TODAVIA QUEDAN

Tasas insólitas que no tienen límite

En la provincia de Buenos Aires hay tasas para inflables, vidrieras, perros peligrosos y hasta para el sótano. El servicio, a veces, es opcional. El detalle de los más insólitos y una polémica sin fin

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