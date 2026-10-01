Sin paritarias y con dos paros, se tensa la relación entre Kicillof y los gremios

MOVIDA EN LA CUARTA

La plana mayor de la UCR desembarca en 9 de Julio para apoyar el reclamo por la Autovía de la Ruta 5 Los presidentes del Comité Nacional y bonaerense, Leonel Chiarella y Emiliano Balbín, junto el titular de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti, participarán el sábado de un encuentro convocado por los radicales de ese distrito. Estarán también intendentes, legisladores y dirigentes de la región.