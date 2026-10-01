Sin paritarias y con dos paros, se tensa la relación entre Kicillof y los gremios
Con la medida de fuerza anunciada por los docentes bonaerenses y sumado al cese de actividades que realizará ATE la semana próxima, el vínculo entre el Ejecutivo y las bases obreras sigue complicado. Mientras tanto, sigue sin aparecer una oferta para aumento salarial y no hay un nuevo llamado a la vista.
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Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) sorprendieron con el anuncio del paro provincial que realizarán este jueves en reclamo por la fuerte escalada en de la violencia en las escuelas bonaerenses. Todas las bases agrupadas en el gremio que conduce Liliana Olivera emitieron un duro comunicado al anunciar la medida de fuerza.
“El paro provincial es en reclamo y exigencia de medidas urgentes y concretas de consenso social, frente a los hechos de violencia ocurridos contra docentes en los últimos días, que se suman a un problema que desde hace un tiempo aqueja al sector. Diversos hechos de agresión física y hostigamiento digital acontecieron en varios distritos, y ayer en Trenque Lauquen”, aseguraron.
Sostuvieron que “la Escuela Pública cumple un papel irremplazable: aloja, enseña, escucha, abraza y organiza a la comunidad. Allí donde muchas veces avanzan la exclusión, el miedo o la desesperanza, la escuela abre caminos de encuentro, palabra y democracia”.
Se trata del tercer paro docente que la FEB le hace a Kicillof en el 2026, luego de varios años de sintonía entre el Ejecutivo y el gremio de docentes. Sin embargo, desde ATE también pusieron reparos y anunciaron una medida de fuerza que afectará a la administración pública bonaerense en la próxima semana.
En esta oportunidad, ATE reclamará por mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y por el pase a planta permanente de quienes todavía no gozan ese beneficio. El paro será el próximo 7 de octubre y se espera una movilización importante en las cercanías de la Legislatura bonaerense.
Desde el gremio que conduce Claudio Arévalo sostuvieron que “la medida de fuerza tiene como objetivo promover la creación de los cargos necesarios para terminar con la precarización laboral en la provincia de Buenos Aires, incorporando a planta permanente a todas y todos los trabajadores que se encuentran bajo modalidades de contratación precarias, incluyendo becarios y cualquier otra forma de vínculo laboral que implique precarización.
“El sindicato expresó que la gestión del gobernador Axel Kicillof debe finalizar como comenzó: garantizando la estabilidad de miles de trabajadores y trabajadoras estatales”, aseguraron.
Con estos dos paros, el vínculo entre las bases y el Ejecutivo está cada vez más tenso. Sobre todo si se tiene en cuenta las dificultades en el marco de la negociación por partiarias. Durante la estadía del Gobernador en los Estados Unidos, hubo una nueva convocatoria donde el gobierno bonaerense no presentó ninguna oferta relacionada al aumento salarial.
En el encuentro entre las partes, la administración provincial se limitó a exponer el escenario financiero y no formalizó una propuesta salarial. La discusión pasó a un cuarto intermedio y, según trascendió, el Ejecutivo podría presentar una oferta durante los primeros días de octubre.
El último acuerdo había establecido una mejora acumulada del 7%, distribuida en un 5% en julio y un 2% en agosto sobre los haberes de junio. El acuerdo contemplaba precisamente la reapertura de la discusión durante septiembre, pero ese mes terminará sin una nueva suba salarial.