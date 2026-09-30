Rebelión en la granja libertaria

A la fuga de concejales en unos 40 territorios de la Provincia se suma el cisma en el bloque de Diputados provinciales con la salida del marplatense Abonjo. Jaqueado, Sebastián Pareja hace control de daños
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El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es puesto hoy en punto de mira luego de que se precipitaran algunas fugas del aceitado andamiaje partidario, que reducen el poder de fuego del mileismo y abren dudas respecto del futuro cercano de cara a las elecciones del próximo año.
A la seguidilla de sinsabores en una cuarentena de territorios bonaerenses, donde ediles violetas rompieron los bloques -algunos por voluntad propia, otros “invitados” a retirarse- le siguieron varios alejamientos con mayor peso específico.
La última grieta se escenificó en el bloque de Diputados provinciales, que ya no contará con el marplatense Gastón Abonjo como uno de sus miembros. Por diferentes motivos, algunos explicitados y otros guardadas bajo siete llaves, el hasta hace poco coordinador de LLA en la Quinta sección electoral dijo adiós a sus viejos camaradas y se sumó al bloque Derecha Popular, donde lo esperaba Juan José Esper, alfil del exintendente de San Miguel y exministro de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre. Un cimbronazo que también golpea a Alejandro Carrancio, el mandamás de los libertarios de esa región atlántica.
Unos días antes, el presidente Javier Milei visitó Bahía Blanca, en lo que muchos interpretaron como el lanzamiento no confesado de la campaña bonaerense. Pareja lo acompañó y debió poner la cara ante los periodistas, que dispararon con un tema sensible: la interna libertaria en ese distrito del Sur provincial.
La respuesta del diputado nacional fue tensa, advirtiendo que serán “los que mandan” quienes ordenen las fichas. Un mensaje claro hacia el empresario Gustavo “Turco” Elías, quien amenaza con disputar la centralidad con Oscar Liberman, ex candidato a intendente. A quienes "se consideran dueños de la ciudad y de la política de la ciudad", les dejó en claro: "No vamos a dejar que sean quienes dispongan quiénes son los futuros gobernantes de Bahía Blanca".
El periplo del Presidente por Bahía también dejó otros heridos: los socios del PRO, luego de que Pareja dejara fuera de la delegación y los actos a dirigentes de ese partido. Toda una demostración de poder en la mismísma cara de Diego Santilli.
Desde el Conurbano tampoco le llegaron buenas nuevas al armador de Karina. Primero fue la excéntrica Leila Gianni quien se tomó a pecho las diferencias de criterio con la primera plana libertaria y se fue del bloque violeta en el Concejo Deliberante de La Matanza.
Días después, el exfutbolista Oscar Ahumada protagonizó un nuevo gol en contra para su espacio en un distrito PRO: Zárate, tierra del intendente Marcelo Matzkin. Seis meses después de mostrarse entusiasmado con la idea de competir por el sillón del Ejecutivo zarateño en 2027, para lo cual se afilió, decidió tomar distancia en un mediático adiós. El detonante fue la discrepancia sobre un proyecto impulsado por el Ejecutivo, rechazado por la bancada de LLA en el Concejo Deliberante y sobre la cual el otrora volante riverplatense tenía una postura diferente.
La grieta no hizo más que precipitar lo que muchos preveían: la movida de otros sectores internos para desestabilizarlo de la presidencia del espacio a nivel local terminaría con sus aspiraciones.
Escuchar, reconocer diferencias y tomar decisiones a tiempo también es una forma de responsabilidad”, dijo el dirigente que había sido impulsado por Pareja y por la concejala Daiana Hergert, quien tomó la posta en la conducción de los libertarios de ese distrito.
Antes de la despedida, Ahumada también lanzó crtíticas a la gestión amarilla de Zárate, en la previa de una negociación para integrar listas para el año próximo. “El emprendedor quiere irse”, evaluó, añadiendo que “el comerciante no quiere abrir un local”. Al respecto, abogó para que los emprendedores puedan “construir nuevos barrios con transparencia, reglas claras y trámites ágiles”.
Lejos de relajarse, Pareja permanece alerta ante un escenario que podría ser adverso en caso de que Patricia Bullrich, la todoterreno del Senado, decida profundizar sus diferencias con la estructura y desafiar el poder de Javier Milei levantando una candidatura por fuera del partido al que se afilió tiempo atrás.
Como un arquero volando de palo a palo, Pareja intenta hacer control de daños, aunque nadie, ni él ni su su entorno, se anima a asegurar que la sangría se ha detenido de manera defiitiva.
GIANNI, AFUERA Una ruptura con reflectores en el corazón del peronismo bonaerense
La excéntrica y siempre polémica Leila Gianni, concejala de La Matanza, anunció su salida de La Libertad Avanza en los primeros días de septiembre para conformar el unibloque Las Fuerzas del Pueblo.
La dirigente apuntó principalmente contra la conducción libertaria local, vinculada al armador karinista Sebastián Pareja, refiriendo diferencias con el funcionamiento del espacio opositor en ese municipio. “No son la oposición de Fernando Espinoza (intendente peronista), sino que son funcionales a él”, disparó.
Gianni redobló las críticas y recordó que “desde que yo fui cabeza de lista para las elecciones me hacían la no campaña, no me convocaban a las actividades, no repartían las boletas”.
Gianni fue funcionaria del gobierno nacional del Frente de Todos. Haber elegido a Lorena Ramos para presidir la bancada pudo ser otro motivo para la ruptura.
SANGRÍA EN EL AMBA Éxodo de libertarios en concejos deliberantes del Gran Buenos Aires
Dos veces se rompió el bloque libertario en Avellaneda. La primera con la salida de Zunilda Benítez, quien conformó el monobloque Libertad. En tanto, el año pasado, Damián Paz formó Avellaneda Primero.
En Berazategui, Dante Morini, excandidato a intendente, se fue del bloque de LLA y formó Creo en Bera.
También se partió el bloque violeta en Berisso, con la salida de la edil Melisa Aguilera. En Ensenada el espacio se quedó sin concejales en 2025 cuando Claudia y Daniel Romero crearon el Frente de Identidad Vecinal Ensenadense (FIVE).
Lo mismo pasó en Esteban Echeverría, cuando Vanesa Gioia, Rubén Ruiz y Facundo Quiroga conformaron sendos unibloques. Gioia se quedó con la marca La Libertad Avanza. Tras la marcha del edil Martín Pellegrino, en 2024, este año se fue José Luis Michelena, con duras críticas hacia el gobierno de Javier Milei.
En Florencio Varela, el presidente del bloque, Diego Vallejos, fue desplazado del cargo y del rol de coordinador distrital, que quedó en manos de Maximiliano Bondarenko, hoy diputado provincial. General Rodríguez también sufre la diáspora, con la salida del edil Matías Ledesma, quien conformó un monobloque.
Dos veces se rompió el bloque de ediles de General San Martín. Tras la salida de Santiago Leo en 2024, se alejó Verónica Caro; mientras que en Ituzaingó Juan Larralde y Ana Vicenzo se fueron del bloque antes de asumir.
En Lanús, la concejala Mariana Ayesa dijo adiós junto con Juan del Oso, y en Luján Pablo Carnevale y Micaela Varela rompieron el bloque en la primera sesión de 2023. En Merlo se fueron Raúl ‘Tucán’ Lorenzo y Paola Toledo; en tanto que Ariel Aguilera (villarruelista) y Alejandra Liquitay se alejaron del bloque en Morón.
Además, Juan Manuel Quintana y Guadalupe Ioselli dejaron el bloque en Pilar, mientras que en Quilmes el concejal Ricardo Rij se marchó tras ser elegido presidente del bloque. De LLA al massismo fue el camino de la sanisidrense Débora Ruiz Zeballos, mientras que en San Miguel se alejaron Carlos Romo, padre del diputado provincial alineado con Santiago Caputo, y Noelia Oxley.
Adriana La Magna decidió romper con el bloque en Tigre, y en Vicente López, la piparista María Rosa Malano armó su unibloque.
POR LOS DISTRITOS El interior provincial, otro campo de batalla con fugas repetidas
En Cañuelas, el partido echó de la bancada a Valeria Medina, tras entablar diálogo con un espacio ligado a Juan Grabois, mientras que en Chacabuco los ediles Ezequiel Martínez y Claudia Sosa armaron bloques independientes: ella integra La Libertad Avanza Oficial, y él, La Libertad Avanza Chacabuco.
En General Pinto, renunció la concejala Natali Olmedo, mientras que en General Madariaga, el concejal Gonzalo Rivero fue eyectado de LLA antes de asumir por haber cometido “hechos graves”.
En Junín, en un clima de enfrentamiento, el concejal Juan Manuel Cornaglia Re fue desplazado de la bancada, quedando Belén Veronelli como una edil libertaria, aunque ahora tiene su unibloque.
Mientras tanto, en La Costa también se rompió la unidad. Elizabeth Villalba fue expulsada del bloque por votar a un peronista para presidir el cuerpo.
En tanto, la aparición de Dante Gebel en la escena política hizo que la edil Patricia Heltner abandone el bloque libertario en Mar Chiquita para conformar su propia bancada de “Consolidación Argentina”.
Por su parte, en Necochea, la concejala Eugenia Vallota anunció su ruptura con La Libertad Avanza y la conformación de un bloque unipersonal del PRO tras la sesión preparatoria en 2025.
María Adela Casamayor denunció aprietes por parte de la conducción y armó el bloque Por Más Libertad en el deliberativo de Olavarría, donde hay, además, un bloque LLA y uno del Partido Libertario.
En Patagones, el concejal David Rappanelli dejó el espacio para ser el referente de Unión Renovación y Fe, mientras que en Pehuajó hay 3 espacios libertarios: Juntos por la Libertad, La Libertad Avanza y Fuerza Libertaria, conducido por Nicolás Vescovo.
En Pergamino no hubo ruptura, aunque la concejala Ivana Tribuley es acusada de actuar contra su propio bloque, aprobando iniciativas del intendente Javier Martínez, del PRO.
En enero de este año la concejal Sabrina Giraldi oficializó su salida de la bancada original de La Libertad Avanza en Pinamar y conformó un bloque dividido junto al PRO. Por su parte, en San Nicolás, los concejales Federico Chouhy y Mariana Aseff constituyeron el bloque de la Alianza La Libertad Avanza, separados de otro espacio que tienen Lucas Lucero y Maciel Deatriz.
En agosto de este año, los concejales Mauro De Rosa y Fernando Negrete, de San Pedro, abandonaron el bloque para conformar un espacio vecinalista. Por su parte, en Tres Arroyos, la edil Vanesa Piacquadio formalizó su salida del bloque de La Libertad Avanza. Finalmente, el concejal de Villa Gesell, Luis Vivas, decidió abandonar el bloque y anunció su incorporación al espacio de Dante Gebel.
ADIOS, ABONJO Sacudón en la Legislatura que roza a un peso pesado de la Quinta sección
Un verdadero sacudón significo para la tropa de Sebastián Pareja la noticia del alejamiento del diputado provincial Gastón Abonjo del bloque de La Libertad Avanza, mudándose a Derecha Popular, la trinchera de Juan José Esper, alfil del exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre.
El marplatense, de vínculo estrecho con el diputado nacional Alejandro Carrancio, explicó los motivos de la ruptura aludiendo a “cuestiones de estilo”, junto con discusiones de fondo y forma.
El dirigente de La Feliz coordinaba la Quinta sección electoral junto a Carrancio y Mariano Valiante.
Desde el entorno de Abonjo dejaron trascender que su ida no obedece a un solo motivo, sino a una confluencia de factores. Así, sostienen que en los últimos tiempos se sintió poco valorado, y hasta no respetado, en su manera de conducir la tropa de la costa. “Lo único que Gastón pedía era eso, nunca pidió otra cosa. Es falso lo del recorte de contratos, que circuló por ahí, o que buscaba posicionarse dentro del bloque. Siendo el coordinador que mejores resultados políticos y electorales consiguió, esperaba otro trato”, señalaron.