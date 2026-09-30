Volver | La Tecla Informe Especial 30 de septiembre de 2026 GRAFICA

Por Javier Garbulsky

GarbulskyJavier

Rebelión en la granja libertaria

A la fuga de concejales en unos 40 territorios de la Provincia se suma el cisma en el bloque de Diputados provinciales con la salida del marplatense Abonjo. Jaqueado, Sebastián Pareja hace control de daños

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.