Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2026 RÉPLICA

Diputados salió al cruce de la justicia y negó encubrir información del caso “Chocolate”

La Cámara baja emitió un comunicado donde respondió a la denuncia presentada por el juez de Garantías Guillermo Atencio y defendió la legalidad del archivo de expedientes. Además, aseguró que las actuaciones cuestionadas no correspondían a la causa de Julio “Chocolate” Rigau, sino a otro expediente judicial. Firmaron todos los bloques, con excepción del bloque Hechos y el Frente de Izquierda.

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