Volver | La Tecla Informe Especial 29 de septiembre de 2026 NOTA DE TAPA

Por Hernán Sánchez

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Qué hacer con las PASO: ¿sí o no?, una decisión costosa

El Gobierno tiene dificultades para conseguir apoyos y derogarlas. El centro del debate es el gasto y la obligatoriedad que marca la ley, pero hay otras cuestiones a tener en cuenta. A quién le sirvieron y a quién no

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