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Malvinas: Milei denunció vuelos ilegales y quiere forzar a los ingleses a negociar

Un comunicado oficial señala a la empresa Thales por una operación aérea no autorizada entre las islas y Chile, y anuncia que el gobierno irá a la Justicia. Además, reclamará un arbitraje con el Reino Unido por la explotación petrolera.

Malvinas: Milei denunció vuelos ilegales y quiere forzar a los ingleses a negociar
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El gobierno de Javier Milei denunció que una empresa británica realiza vuelos ilegales entre las islas Malvinas y el vecino país de Chile y anunció que demandará penalmente a la compañía. Además, reclamó un arbitraje para forzar al Reino Unido, que usurpa el archipiélago austral argentino, a negociar el cese de la explotación de los recursos petroleros en la zona.

A través de un comunicado de la cuenta de X (antes Twitter) bautizada “Oficina del Presidente”, firmado por Milei, la administración nacional informó que se detectaron “operaciones realizadas por la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea Islas Malvinas – Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin la autorización de las autoridades argentinas”.

Ante esta situación, “el Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”, reza el texto.
 

“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional”, asegura el comunicado.

Además, la Oficina del Presidente advierte que Milei “ha instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del gobierno a que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

Esa medida tiene como objetivo “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado ‘Sea Lion’, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos”, explica el texto oficial.
 

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