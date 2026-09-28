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RUTA PROVINCIAL 11

Katopodis rompe el chanchito: Provincia licita una obra vial por más de $150 mil millones

La gestión de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Infraestructura que conduce Gabriel Katopodis, lanzó una licitación internacional para construir la Autovía de la Ruta Provincial 11 entre Mar de Ajó y Pinamar. La obra demandará una inversión estimada superior a los $154.000 millones.

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La gestión de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Infraestructura que conduce Gabriel Katopodis, lanzó una licitación internacional para construir la Autovía de la Ruta Provincial 11 entre Mar de Ajó y Pinamar. La obra se dividirá en dos lotes y demandará una inversión estimada superior a los $154.000 millones.

La convocatoria fue realizada por la Dirección de Vialidad bonaerense y se financiará parcialmente con fondos del préstamo BID 5418 OC/AR, destinado al Programa de Seguridad Vial en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto contempla la construcción de 47,21 kilómetros de autovía, divididos en dos tramos. El Lote 1 abarcará desde la progresiva 0+000 hasta la 24+750, con una extensión de 24,75 kilómetros, mientras que el Lote 2 se extenderá desde el kilómetro 24+750 hasta el 47+211, con 22,46 kilómetros.

En términos económicos, el primer lote tiene un costo estimado de $74.988.168.582,72, mientras que para el segundo se proyectó una inversión de $79.006.678.643,20. En conjunto, el presupuesto oficial supera los $153.994 millones.

La obra alcanzará a los partidos de La Costa, General Lavalle, Pinamar y General Madariaga y tendrá un plazo de ejecución previsto de 540 días para cada uno de los lotes.

La licitación se realizará bajo el mecanismo de Licitación Pública Internacional establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que podrán participar oferentes elegibles de los países habilitados por las normas del organismo.

Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas en forma física hasta las 10 del 4 de noviembre de 2026. La apertura de los sobres está prevista para las 10.30 de ese mismo día en la sede de la Unidad Coordinadora de Programas de la Dirección de Vialidad, en La Plata.

Además, las propuestas deberán estar acompañadas por una garantía de mantenimiento de oferta de $740 millones para el Lote 1 y de $790 millones para el Lote 2.

De esta manera, Infraestructura pone en marcha una de las principales licitaciones viales de la gestión para el corredor atlántico, con una obra que apunta a transformar en autovía el tramo de la Ruta 11 comprendido entre Mar de Ajó y Pinamar.

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