Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 RUTA PROVINCIAL 11

Katopodis rompe el chanchito: Provincia licita una obra vial por más de $150 mil millones

La gestión de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Infraestructura que conduce Gabriel Katopodis, lanzó una licitación internacional para construir la Autovía de la Ruta Provincial 11 entre Mar de Ajó y Pinamar. La obra demandará una inversión estimada superior a los $154.000 millones.

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