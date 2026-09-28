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Cuándo cobran los estatales bonaerenses: el cronograma completo de octubre

El Gobierno bonaerense definió las fechas de pago de los salarios correspondientes a septiembre para los trabajadores de la administración pública. El cronograma comienza el 30 de septiembre y se extiende hasta el 7 de octubre.

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Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires ya tienen definido el cronograma de cobro correspondiente a los salarios de septiembre. Los pagos comenzarán el próximo 30 de septiembre y se extenderán hasta el 7 de octubre, de acuerdo con el organismo al que pertenezca cada trabajador.

El primer turno será para los empleados de la Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda, que percibirán sus haberes el 30 de septiembre. En el caso del Instituto de Previsión Social (IPS), la fecha de cobro quedará sujeta al cronograma correspondiente a la jurisdicción.

El 1 de octubre será el turno de un grupo de organismos vinculados principalmente a las áreas de seguridad y desarrollo social. Ese día cobrarán los trabajadores del Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Por su parte, el 2 de octubre se realizará el pago a los empleados del Ministerio de Salud y de la Caja de Policía. Se trata de uno de los principales grupos de trabajadores estatales alcanzados por el cronograma salarial.

El 5 de octubre se concentrará el mayor número de organismos. Ese día cobrarán los trabajadores de la Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Unidad Gobernador, Ministerio de Economía, Contaduría General y Tesorería General, entre otros.

También percibirán sus salarios ese día los empleados de los ministerios de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Desarrollo Agrario; Infraestructura y Servicios Públicos; Justicia y Derechos Humanos; Gobierno; Trabajo; Ambiente; Transporte; Hábitat y Desarrollo Urbano; y Mujeres y Diversidad.

El cronograma del 5 de octubre incluye además a organismos como ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Astilleros Río Santiago, OPISU, Poder Legislativo, Instituto Cultural, Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo y las universidades provinciales de Ezeiza y del Sudoeste, entre otros.

En tanto, el 6 de octubre será el turno de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, el 7 de octubre completarán el esquema los empleados de la Dirección General de Cultura y Educación y de la DiPrEGeP.
 

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