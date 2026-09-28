Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 SALARIOS

Cuándo cobran los estatales bonaerenses: el cronograma completo de octubre

El Gobierno bonaerense definió las fechas de pago de los salarios correspondientes a septiembre para los trabajadores de la administración pública. El cronograma comienza el 30 de septiembre y se extiende hasta el 7 de octubre.

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