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La aprobación de Milei sigue en caída y el peronismo lidera de cara a 2027

Una encuesta de Zubán Córdoba muestra que el rechazo al gobierno llega al 63,6% y que, en un escenario a dos bandas, el peronismo (35,9%) superaría por poco a La Libertad Avanza (35,1%). Kicillof encabeza el ranking de imagen positiva y Milei aparece sexto.

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El desgaste del Gobierno nacional continúa profundizándose. Según el último relevamiento de la consultora Zubán Córdoba, realizado entre el 16 y el 19 de septiembre sobre una muestra de 2.000 casos, la desaprobación a la gestión de Javier Milei llegó al 63,6%, mientras que apenas el 35,3% de los encuestados manifestó una opinión favorable. El dato confirma una tendencia sostenida desde marzo, cuando el rechazo tocó su pico histórico del 65%, y muestra apenas una leve mejora respecto de agosto, cuando la desaprobación había sido del 62,3%.

Un año de deterioro

El estudio incluye una serie evolutiva que retrata el derrumbe de la imagen presidencial a lo largo de casi un año. En octubre de 2025, el gobierno tenía más aprobación que rechazo (37,1% contra 62,8%, a favor del oficialismo en términos de tendencia positiva). Ya para diciembre de ese año la brecha se había achicado a un empate técnico (49,6% de desaprobación contra 48,8% de aprobación), pero desde entonces la curva no dejó de deteriorarse hasta estabilizarse en los últimos meses en valores de entre 62% y 65% de desaprobación.

Kicillof, primero en imagen; Milei, sexto

En el ranking de imagen de dirigentes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabeza la tabla con 45% de imagen positiva, seguido por Cristina Fernández de Kirchner (42%) y Myriam Bregman (40,1%). Patricia Bullrich se ubica cuarta (37,6%) y Natalia De la Sota quinta (36,6%). Javier Milei aparece recién en el sexto lugar, con 36,1% de imagen positiva y 61,8% de negativa.

Entre los dirigentes peor posicionados figuran Victoria Villarruel (27,1% positiva y 65,5% negativa), Daniel Hadad, Sergio Uñac, Dante Gebel, Jorge Brito y Hernán Lancuza, este último el más resistido del listado con apenas 12,1% de imagen positiva.

El voto duro y el techo de cada candidato

La encuesta también midió la "potencialidad de voto", es decir, la disposición de la ciudadanía a elegir a cada dirigente. Axel Kicillof vuelve a liderar con 46,6% de intención sumada (voto seguro más probable), seguido por Cristina Fernández (43,7%) y Myriam Bregman (40,2%). Javier Milei se ubica quinto en esta variable, con un 38% que lo votaría, mientras que un contundente 59,1% asegura que "nunca" lo elegiría.

En el otro extremo, Dante Gebel es el dirigente con menor techo electoral: solo el 6,3% lo votaría, frente a un 75,5% que descarta hacerlo.

Peronismo y LLA, cabeza a cabeza para 2027

De cara a las presidenciales de 2027, el estudio muestra un escenario de paridad entre los dos principales espacios. Consultados sobre a qué partido votarían, el 34% se inclinó por el peronismo y el 30,1% por La Libertad Avanza - Libertarios. El PRO obtuvo 5,8%, el Frente de Izquierda 4,6%, un 14,6% se repartió entre otras fuerzas (Alianza de Partidos Provinciales, UCR, y los espacios de Villarruel, Hadad, Brito y Gebel) y un 10,9% no supo qué responder.

Sin embargo, cuando la pregunta se plantea como una elección directa entre tres opciones, la ventaja peronista se recorta a un empate técnico: 35,9% contra 35,1% de LLA, con el Frente de Izquierda en 6,4% y un alto 22,6% de indecisos, lo que anticipa una contienda muy reñida rumbo al año electoral.

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