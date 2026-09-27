Volver | La Tecla Nacionales 27 de septiembre de 2026 DATOS

La aprobación de Milei sigue en caída y el peronismo lidera de cara a 2027

Una encuesta de Zubán Córdoba muestra que el rechazo al gobierno llega al 63,6% y que, en un escenario a dos bandas, el peronismo (35,9%) superaría por poco a La Libertad Avanza (35,1%). Kicillof encabeza el ranking de imagen positiva y Milei aparece sexto.

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