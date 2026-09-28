Kreplak modo cobranzas: Provincia actualizó el plan para cobrar deudas de obras sociales
Kreplak extendió hasta el 31 de octubre el régimen especial para que las obras sociales nacionales regularicen deudas por prestaciones del SAMO. La medida busca acelerar el recupero de créditos y reducir litigios. Las obras sociales adeudan alrededor de $150.000 millones al sistema público bonaerense.
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El Ministerio de Salud bonaerense decidió darle más tiempo a las obras sociales nacionales para ponerse al día con las deudas generadas por prestaciones médicas brindadas a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO). A través de la Resolución N° 136-SAMO-2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Consejo Provincial del SAMO prorrogó hasta el 31 de octubre el plazo de adhesión al Régimen Especial de Regularización de Deudas establecido en agosto.
La normativa original había sido publicada el 12 de agosto y contemplaba una vigencia de 45 días corridos. De esta manera, el período para adherirse al régimen vencía este sábado 26 de septiembre. Ahora, las obras sociales nacionales tendrán poco más de un mes adicional para presentar sus solicitudes.
En conjunto, las obras sociales adeudan alrededor de $150.000 millones al sistema público bonaerense. Uno de los principales objetivos del plan de recupero es que las deudas tenga un impacto directo sobre el sistema público de salud.
Los fondos recuperados serán transferidos a los hospitales bonaerenses de manera justa y proporcional, de acuerdo con las deudas canceladas por cada financiador. Así, los recursos que se recuperen retornarán al establecimiento que realizó las prestaciones y podrán contribuir al sostenimiento de su funcionamiento y al fortalecimiento de su capacidad de atención. Y sobretodo, el 50% del recupero tendrá como destino el salario de las y los trabajadores del sistema
La decisión fue impulsada por la Dirección de Recuperación de Costos del Ministerio de Salud, que planteó la necesidad de extender el plazo para facilitar la presentación de las notas de adhesión, reunir y acreditar la documentación necesaria y completar las tareas de verificación y conciliación de las deudas.
En los considerandos, el organismo plantea además que la prórroga busca ampliar la participación de las obras sociales alcanzadas y mejorar el recupero de los créditos correspondientes a prestaciones sanitarias ya realizadas.
El objetivo oficial también incluye reducir la litigiosidad y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema público de salud. En otras palabras, el Gobierno bonaerense busca que las prestaciones realizadas a afiliados de obras sociales terminen siendo efectivamente cobradas por el sistema provincial.
La resolución no modifica las condiciones del régimen original. La extensión se limita al plazo de adhesión y mantiene vigentes el universo de sujetos y obligaciones alcanzados, los requisitos, las modalidades de pago, las tasas de interés, los efectos del acogimiento y las consecuencias previstas ante eventuales incumplimientos.
Según establece la normativa, las solicitudes que sean presentadas hasta el 31 de octubre continuarán su tramitación hasta su conclusión de acuerdo con las reglas fijadas en la resolución anterior y sus anexos.
El SAMO es el mecanismo mediante el cual la Provincia gestiona el recupero de los costos de determinadas prestaciones brindadas en establecimientos públicos a personas que cuentan con cobertura de obras sociales u otros financiadores. El Decreto-Ley 8801/77 asigna al Consejo Provincial funciones vinculadas con la administración de los recursos del Fondo Provincial de Salud y con la percepción y recuperación de estos fondos.
La prórroga contó con intervenciones de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, además de la conformidad de la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal.
La resolución lleva la firma de Nicolás Kreplak, en su carácter de presidente del Consejo Provincial del Sistema de Atención Médica Organizada.