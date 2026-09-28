Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Kreplak modo cobranzas: Provincia actualizó el plan para cobrar deudas de obras sociales

Kreplak extendió hasta el 31 de octubre el régimen especial para que las obras sociales nacionales regularicen deudas por prestaciones del SAMO. La medida busca acelerar el recupero de créditos y reducir litigios. Las obras sociales adeudan alrededor de $150.000 millones al sistema público bonaerense.

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