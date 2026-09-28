Bahía Bristol: Felizia se queda con la conducción de la Unidad y el pultismo gana espacio en plena interna
El ex titular del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata será propuesto para conducir la Unidad de Coordinación, creada por la Provincia. Carli Bianco confirmó aun medio local que la designación todavía no fue formalizada y anticipó una convocatoria al Municipio y a distintos sectores.
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La interna del peronismo local suma un nuevo capítulo con impacto directo en uno de los sectores más emblemáticos de Mar del Plata. En medio de las diferencias entre los distintos espacios que integran el oficialismo bonaerense, Axel Kicillof avanzó con una definición para la Bahía Bristol: Gabriel Felizia, ex titular del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y dirigente vinculado al espacio de Gustavo Pulti, será propuesto para conducir la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, una estructura creada recientemente por la Provincia.
La definición fue anticipada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante una entrevista con La Capital, en la que también explicó cómo funcionará el nuevo organismo, qué rol tendrá Felizia y cuál será la intención de la Provincia respecto del Municipio de General Pueyrredon. “Esa unidad se creó por decreto; ahora tenemos que formalizar la designación, y Felizia va a estar a cargo”, señaló el funcionario, aunque aclaró que “todavía no está formalizado el nombramiento” y que en los próximos días se avanzará con el trámite correspondiente.
En esa misma entrevista, Bianco detalló que Felizia trabajará directamente bajo su órbita y que tendrá como tarea coordinar con distintas áreas del Gobierno bonaerense. “Va a trabajar directamente conmigo y va a coordinar con los demás ministerios, como Seguridad, Turismo y Cultura”, explicó. El objetivo, según planteó, será sostener la infraestructura y el orden de un sector que atraviesa una millonaria intervención provincial.
La definición también tiene una lectura política dentro del peronismo marplatense. En los primeros movimientos alrededor de la nueva estructura había circulado el nombre de Santiago Gutiérrez, referente local vinculado al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Finalmente, el nombre elegido por la Provincia quedó asociado al pultismo, con Felizia encaminado para ocupar una posición estratégica dentro de una estructura que tendrá bajo su órbita el Hotel Provincial, el Casino Central, la Rambla y los espacios públicos y equipamientos de la Bahía Bristol.
Además, la mano derecha de Kicillof explicó que la designación todavía debía formalizarse y que la Provincia convocaría a los distintos actores involucrados para poner en marcha el esquema de coordinación.
La Unidad de Coordinación Bahía Bristol fue creada mediante el Decreto 1516/2026 y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Entre sus objetivos se encuentra el seguimiento de proyectos vinculados con infraestructura, desarrollo económico, turismo, cultura y urbanismo, además de la posibilidad de promover convenios y mecanismos de cooperación con organismos públicos y privados.
Bianco también explicó que la Provincia pretende convocar al Municipio y a representantes del sector privado a una primera reunión. “Obviamente vamos a invitar al municipio a participar de ese encuentro, porque queremos coordinar con ellos”, sostuvo. Sin embargo, el ministro también cuestionó la falta de diálogo con el Ejecutivo local y afirmó que la Provincia hubiese querido incorporar al Municipio desde el comienzo.
La tensión entre ambos gobiernos ya había quedado expuesta públicamente días atrás, cuando Bianco cuestionó al Ejecutivo municipal y sostuvo que estaba “virtualmente acéfalo”, mientras que el intendente interino, Agustín Neme, respondió con dureza a las declaraciones del funcionario provincial. La creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol se convirtió así en uno de los nuevos puntos de fricción entre la Provincia y el Municipio.
La designación de Felizia todavía debe formalizarse, pero la definición política ya tomó forma: en medio de la interna del peronismo local y de la disputa entre los distintos sectores, el pultismo quedó vinculado a una estructura provincial con intervención sobre uno de los espacios más visibles y estratégicos de Mar del Plata.