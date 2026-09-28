Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Bahía Bristol: Felizia se queda con la conducción de la Unidad y el pultismo gana espacio en plena interna

El ex titular del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata será propuesto para conducir la Unidad de Coordinación, creada por la Provincia. Carli Bianco confirmó aun medio local que la designación todavía no fue formalizada y anticipó una convocatoria al Municipio y a distintos sectores.

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