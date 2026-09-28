Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 LICITACION

Kicillof se adelanta a la Navidad con un desembolso de $8.600 millones en garrapiñadas y turrones

La Provincia abrió una licitación para adquirir canastas alimenticias por $8.680 millones, con apertura prevista para el 14 de octubre. La compra unificada fue autorizada por el Organismo Provincial de Contrataciones y se tramita mediante el sistema PBAC.

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