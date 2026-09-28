Kicillof se adelanta a la Navidad con un desembolso de $8.600 millones en garrapiñadas y turrones
La Provincia abrió una licitación para adquirir canastas alimenticias por $8.680 millones, con apertura prevista para el 14 de octubre. La compra unificada fue autorizada por el Organismo Provincial de Contrataciones y se tramita mediante el sistema PBAC.
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El Gobierno de Axel Kicillof puso en marcha una millonaria licitación para la adquisición de canastas alimenticias, en una operación que tendrá un presupuesto oficial de $8.680.320.000. La convocatoria fue publicada por el Organismo Provincial de Contrataciones (OPC) y apunta a realizar una compra unificada.
El proceso lleva el número 614-0964-LPU26 y quedó formalmente autorizado mediante la Resolución N° 192/2026 del Organismo Provincial de Contrataciones. El expediente administrativo es el EX-2026-29742575-GDEBA-DPINYPOPCGP.
Según consta en el llamado, el objeto de la contratación es concretamente la “adquisición de canastas alimenticias”. La modalidad elegida es la de Compra Unificada, lo que implica concentrar la adquisición a través de un único procedimiento de contratación.
La apertura de las ofertas está prevista para el próximo 14 de octubre de 2026, a las 11 horas. Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas exclusivamente mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires (PBAC).
El procedimiento establece además que el acto de apertura se realizará de manera electrónica y que el sistema generará automáticamente el acta correspondiente con las ofertas presentadas.
La convocatoria permanecerá abierta durante tres días y los interesados pueden consultar el Pliego de Bases y Condiciones Generales tanto en el portal PBAC como en la página oficial de contrataciones de la Provincia.
La magnitud económica de la operación vuelve a poner el foco sobre las compras centralizadas de la administración bonaerense: en este caso, el Estado provincial proyecta desembolsar más de $8.600 millones para hacerse de canastas alimenticias, con una licitación que recién comenzará a definirse en octubre.