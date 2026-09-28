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Confirman los feriados por la visita del Papa León XIV: qué día será en la Provincia

El Decreto 1103/2026 declara de interés nacional la gira del 8 al 11 de noviembre. El lunes 9 es feriado en todo el país; el miércoles 11, solo en Buenos Aires

Confirman los feriados por la visita del Papa León XIV: qué día será en la Provincia
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El Gobierno oficializó este lunes el esquema de feriados por la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La norma, el Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial, también declara de interés nacional la visita y las actividades oficiales, institucionales y protocolares vinculadas.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en toda la Argentina.

El martes 10 será feriado únicamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El miércoles 11 será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.Así, en territorio bonaerense el calendario queda con dos jornadas no laborables: el 9 (nacional) y el 11 (provincial).

Asimismo, el martes 10 será hábil en la Provincia, a diferencia de CABA y Córdoba.

El decreto crea, en la Jefatura de Gabinete, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el papa León XIV”. Tendrá hasta 12 meses de vigencia y deberá planificar, coordinar y conducir la organización: logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y contrataciones con cargo al presupuesto nacional.

La visita incluye actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y una misa en Luján el miércoles 11, antes de la partida desde Ezeiza.

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