Movimiento Futuro, el partido que nace desde el Conurbano con Kicillof como estandarte
Un grupo de dirigentes avanza ante la Justicia Electoral con el objetivo de obtener personería jurídica y contar con una herramienta propia para disputar cargos provinciales y nacionales. El armado busca ampliar la representación del espacio que conduce el Gobernador.
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El kicillofismo suma una nueva herramienta para ampliar su construcción política en la provincia de Buenos Aires. Mientras el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) continúa con su armado territorial, un grupo de dirigentes avanza con el reconocimiento de una agrupación que busca convertirse en sello de distrito y que tiene como referencia política a Axel Kicillof.
El expediente al que accedió La Tecla comenzó a tomar forma en marzo de este año, cuando la agrupación se presentó ante la Justicia Electoral para solicitar el reconocimiento de su personería jurídico-política como partido de distrito. El trámite tuvo un nuevo capítulo esta semana, luego de que el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia y a cargo de Alejo Ramos Padilla, ordenara la publicación del edicto correspondiente en el Boletín Oficial. A partir de esa instancia se abrió el plazo para eventuales oposiciones, antes de que la Justicia resuelva si concede la personería solicitada.
Detrás del trámite aparece Rocío Olguín, dirigente del MDF de Hurlingham y promotora formal de la nueva fuerza, quien además participó del acto que Kicillof encabezó en Avellaneda. El armado también incorpora nombres con presencia territorial dentro del esquema que acompaña al Gobernador, entre ellos Juan Manuel Reboredo, concejal de Tigre por el MDF, y José María Martínez, dirigentes que forman parte de una construcción que busca trascender las fronteras municipales y consolidarse como una herramienta con alcance provincial.
Desde el espacio político en cuestión contaron a este medio que forman parte de La Patria es el Otro, el armado que conduce el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Asimismo, expresaron que la “decisión de armar un partido es propia de la organización Martín Fierro y es previa a la conformación del MDF, es algo que arrancamos hace unos años y lo venimos armando en varias provincias”. En tanto, adelantaron que, si bien está atado al proceso general del peronismo, tienen construcción territoriales en municipios de diferentes secciones electorales por lo que podrían tener posibles candidatos locales.
El concejal de Tigre, Juan Manuel Reboredo, dialogó con La Tecla, y brindó detalles al respecto. “Es un partido en construcción, que de no mediar imprevistos antes de fin de año deberíamos tener la aprobación definitiva. Partiendo de la definición de darle protagonismo en la vida política electoral a las expresiones reales de nuestro pueblo, que compañeros y compañeras que construyen en cada barrio y cada municipio puedan contar con una herramienta genuina para expresarse electoralmente”.
En cuanto al partido, indicó que “está conformado en su estructura por compañeros y dirigentes que ejercemos la política desde hace muchos años, la mayoría dentro de la agrupación Corriente Nacional Martin Fierro, además de diferentes sectores sociales y políticos en todo el territorio bonaerense”.
Sobre la identidad, Reboredo remarcó que “somos peronistas y reivindicamos el proceso revolucionario y de transformación del peronismo, con un programa político que busca modificaciones estructurales para alcanzar la liberación definitiva de la Patria, y que las banderas históricas de Soberanía Nacional, Independencia Económica y Justicia Social no sean consignas vacías”.
“Nuestra intención es abonar al proceso político que está construyendo el gobernador Axel Kicillof, y en ese sentido conformar un frente electoral para fortalecer la expresión del Movimiento Derecho al Futuro en toda la provincia y a nivel federal”, concluyó.
La apuesta no aparece desconectada del proceso de expansión que el kicillofismo despliega por fuera de las estructuras tradicionales del peronismo. Movimiento Futuro surge desde el Conurbano, pero el objetivo que plantea su trámite judicial es más amplio, ya que un partido de distrito puede presentar candidatos para cargos provinciales y también para los cargos nacionales que se eligen en territorio bonaerense, aunque para competir en otras provincias necesitaría obtener allí su propia personería.
La creación de una herramienta partidaria propia adquiere además una dimensión política en un escenario en el que el peronismo todavía no terminó de resolver cómo será su arquitectura electoral hacia 2027. El MDF construye su identidad alrededor de Kicillof y busca ampliar su presencia territorial, mientras persisten las diferencias con La Cámpora y con otros sectores que deberán definir si confluyen en una misma estructura electoral o si la disputa interna vuelve a marcar los tiempos del armado.
En ese tablero, Movimiento Futuro puede funcionar como una pieza adicional para el kicillofismo y como una herramienta capaz de aportar representación territorial y una eventual vía electoral propia. La clave estará en determinar hasta dónde llegará su despliegue y qué lugar ocupará dentro de una construcción peronista que todavía tiene más preguntas que respuestas sobre su formato para 2027.
Por ahora, el expediente avanza en la Justicia Electoral y el nombre de Movimiento Futuro comienza a generar repercusión el mapa político bonaerense. La nueva fuerza busca transformar una identidad política cercana al Gobernador en una estructura partidaria que pueda disputar territorio y, eventualmente, formar parte del próximo capítulo electoral del kicillofismo.