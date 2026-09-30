Buenos vecinos: polémica en la Cuarta por una estructura millonaria y empleados de otros distritos
Un relevamiento opositor puso el foco sobre el área de Prensa de un municipio de la Cuarta, con 43 agentes y un costo estimado en $76,4 millones mensuales. La polémica creció al detectarse nombres vinculados con Junín, Chivilcoy y otras localidades, mientras el oficialismo rechazó un pedido de informes.
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La estructura de Prensa y Difusión de la Municipalidad de Pehuajó quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que el concejal Nicolás Vescovo difundiera un relevamiento que contabiliza 43 agentes y un desembolso cercano a los $76,4 millones mensuales en salarios. Los datos, que el edil atribuye a información del sistema RAFAM y a los haberes de agosto de 2026, abrieron interrogantes sobre la dimensión de un área sensible para la gestión del intendente Pablo Zurro y sobre las tareas concretas que cumplen quienes aparecen en la nómina.
El punto que elevó la temperatura política fue el cruce de esa lista con el padrón electoral. Según Vescovo, 30 de las 43 personas relevadas no figurarían empadronadas en el partido de Pehuajó. El dato, llevó a la oposición a reclamar precisiones sobre lugares de trabajo, horarios, funciones y modalidades de contratación. Entre los casos identificados públicamente aparecen personas vinculadas con Junín, Chivilcoy y otras localidades de la Cuarta Sección Electoral.
La controversia adquirió además un inevitable condimento político. Vescovo y el exconcejal Manuel Polo mencionaron a Luz Sidra, Florencia Pose, Natalia Barco Martínez y Fiama Cabral entre las personas que, según su investigación, tendrían domicilio en Junín. En el relevamiento también aparecieron nombres relacionados con la actividad partidaria de otros distritos, donde fuentes consultadas apuntaron a La Cámpora, algo que alimentó las sospechas de la oposición sobre el criterio utilizado para conformar una estructura financiada con recursos municipales.
Lejos de despejar las dudas mediante la apertura de la documentación, la discusión terminó escalando en el Concejo Deliberante. El bloque de Vescovo presentó pedidos de informes para conocer las funciones, horarios y condiciones de los agentes cuestionados, pero el oficialismo votó en contra y las iniciativas fueron rechazadas. En la última discusión legislativa, los bloques opositores acompañaron el requerimiento mientras que la mayoría oficialista impidió su aprobación.
Vescovo anticipó que buscará llevar el caso al Tribunal de Cuentas bonaerense y que continuará revisando la planta de personal municipal. El conflicto se vuelve todavía más sensible en un escenario de reclamos salariales de trabajadores municipales y con una estructura de Prensa que, de acuerdo con los números presentados por la oposición, demandaría alrededor de $76 millones por mes.