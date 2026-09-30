Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2026 DENUNCIA

Buenos vecinos: polémica en la Cuarta por una estructura millonaria y empleados de otros distritos

Un relevamiento opositor puso el foco sobre el área de Prensa de un municipio de la Cuarta, con 43 agentes y un costo estimado en $76,4 millones mensuales. La polémica creció al detectarse nombres vinculados con Junín, Chivilcoy y otras localidades, mientras el oficialismo rechazó un pedido de informes.

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