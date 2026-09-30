Volver | La Tecla Municipios 30 de septiembre de 2026 CRISIS

No hay plata: intendente UCR pagará fraccionado el sueldo a la planta política

El jefe comunal de Lincoln, Salvador Serenal, estableció que se abonará el 100% de los salarios a los trabajadores de planta, mientras que los funcionarios lo harán en dos tramos.

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