No hay plata: intendente UCR pagará fraccionado el sueldo a la planta política

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En un contexto de tensión financiera, el municipio de Lincoln instrumentó un esquema diferenciado para el pago de los sueldos de septiembre, distinguiendo el cronograma de los trabajadores de planta del de la planta política.
Los trabajadores de la comuna percibirán el 100% de sus haberes este miércoles 30 de septiembre, mientras que el saldo de la Tarjeta Comprá Local se acreditará el 15 de octubre, según confirmó el intendente Salvador Serenal.
En el caso de la planta política, los haberes se liquidará en dos tramos: una primera parte este miércoles y el resto el próximo 15 de octubre.
El alcalde de la UCR vinculó la decisión al impacto de la coyuntura económica sobre las cuentas municipales. En tal sentido, señaló que la caída del consumo, el estancamiento de la actividad y el aumento de tarifas y precios reducen los ingresos del distrito.
“Estamos tomando esta medida con absoluta responsabilidad”, afirmó el jefe comunal, remarcando que la prioridad es sostener el funcionamiento de los servicios esenciales como la atención del Hospital Municipal, los centros barriales y las unidades sanitarias, además de los servicios públicos básicos, el mantenimiento de caminos y las obras consideradas indispensables.